Из Сирии с любовью: в сети высмеяли шедевральную многоходовку Путина

Трофеи российских военных, захваченные в ходе военной операции в Сирии, покажут в разных регионах России.

Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что технику и вооружение, использовавшиеся террористами в Сирии и сейчас находящиеся в подмосковном парке культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот", покажут в различных городах в ходе акции "Сирийский перелом".

Акция стартует 23 февраля в День защитника Отечества и будет продолжаться 75 дней.

В сети тут же стали обсуждать увиденное, увидев в мероприятии настоящий абсурд.

"Российское оружие, поставленное Россией, исламистским боевикам из России, вернется в Россию с пропагандистской целью", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", стало известно, как сирийских "ихтамнетов" Путина кинули в России.