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Стало известно о серьезном ЧП в Сирии с группой российских военных

воскресенье, 24 февраля 2019, 21:53

Стало известно о потере связи с группой российских военнослужащих в Сирии.

Об этом сообщил российский блогер Анатолий Несмиян (el-murid), который является сторонником "Новороссии".

"Есть два варианта - либо они захвачены в плен, либо уничтожены. С пленом тоже есть разные сценарии - либо ИГИЛ, либо иранские партнеры. Что, кстати, вполне равноценно. В любом случае российские официальные лица не скажут ничего - это уже сложившаяся практика", - пишет он.

Напомним, 7 февраля 2017 года американские военные в Сирии уничтожили большое количество российских наемников из частной военной компании "Вагнер".

Как сообщал "Апостроф", СБУ обнародовала информацию о более 200 российских наемниках ППК "Вагнера", которые воевали в Сирии.

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