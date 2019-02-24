Стало известно о серьезном ЧП в Сирии с группой российских военных

Стало известно о потере связи с группой российских военнослужащих в Сирии.

Об этом сообщил российский блогер Анатолий Несмиян (el-murid), который является сторонником "Новороссии".

"Есть два варианта - либо они захвачены в плен, либо уничтожены. С пленом тоже есть разные сценарии - либо ИГИЛ, либо иранские партнеры. Что, кстати, вполне равноценно. В любом случае российские официальные лица не скажут ничего - это уже сложившаяся практика", - пишет он.

Напомним, 7 февраля 2017 года американские военные в Сирии уничтожили большое количество российских наемников из частной военной компании "Вагнер".

Как сообщал "Апостроф", СБУ обнародовала информацию о более 200 российских наемниках ППК "Вагнера", которые воевали в Сирии.