"Русский мир" в Сирии: появились страшные фото и видео последствий авиаударов войск Путина

Российская авиация, после ночных налетов, 13 марта днем возобновила удары по провинции Идлиб в Сирии.

Фото и видео последствий авиаударов публикуют в социальных сетях.

Как отмечает Telegram канал "WarJournal", российская авиация в координации с турецкими военными нанесла серию ударов по "позициям исламистов" на западе Идлиба.

Одна из авиабомб попала в здание тюрьмы, подконтрольной группировке "Хайат Тахрир Аш-Шам". Воспользовавшись разрушением здания и общей суматохой, часть заключенных сбежала и разбрелась по окрестностям.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фото и видео удара запрещенными фосфорными бомбами по югу сирийской провинции Идлиб в ночь на 13 марта. По предварительной информации, было 22 погибших и раненых.