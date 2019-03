Войска Асада и Путина бомбили ночью в Сирии лагеря беженцев и школы: жуткие фото и видео

В мети появились фото и видео удара запрещенными фосфорными бомбами по югу сирийской провинции Идлиб в ночь на 13 марта.

Как сообщил в Twitter немецкий журналист Джулиан Рёпке, силы президента Сирии Башара Асада вместе с российскими войсками нанесли удар по мирным жителям.

"Вчера вечером в Идлибе бомбили лагеря беженцев, школы и сельскохозяйственную технику. Было 22 погибших и раненых. Почему Путин может себе это позволить? Потому что МИД Германии и Ко уже несколько месяцев не осуждают его действий", - написал он.

Также Рёпке опубликовал фото последствий бомбардировки. Среди пострадавших также оказались дети.

По информации местных СМИ проассадские силы использовали фосфорные боеприпасы впервые с прошлого лета.

#Syria: Regime fired tonight 40+ rockets with thermite on village of Tamanah in SE. #Idlib. 1st incendiary bombardment on Greater Idlib since 7 months. https://t.co/GvizFZTJxZ pic.twitter.com/PD23ChHrLR