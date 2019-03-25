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Солдаты Путина понесли очередные потери в Сирии: первые подробности

понедельник, 25 марта 2019, 21:28

Российские военные во время боевых действий в Сирии потеряли троих человек.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В российском военном ведомстве пояснили, что сперва военные числились пропавшими без вести. С момента их исчезновения "велась непрерывная работа" по их поиску. Теперь установлено, что все трое погибли в результате нападения боевиков на территории Сирии.

Тела погибших военных уже доставлены на территорию Российской Федерации.

Также в Минобороны РФ заявили, что "воздушно-космические силы России и силы специальных операций провели операцию возмездия и уничтожили группу из более чем 30 боевиков, которые причастны к гибели российских военных".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", российские военнослужащие погибли в Сирии, попав в засаду в районе города Сухна, расположенного недалеко от Пальмиры.

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