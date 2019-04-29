Лидер ИГИЛ появился на видео впервые за пять лет: опубликованы кадры

Глава террористической организации Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади выступил с видеообращением впервые после его проповеди в Мосуле в 2014 году.

Кадры из видео с ним опубликовала в Twitter руководитель организации SITE Intelligence Group Рита Кац.

На видео аль-Багдади в окружении сторонников, чьи лица заретушированы, обсуждает войну против "крестоносцев" и уверяет, что битва за населенный пункт Аль-Багуз Фокани (его штурмом взяли в марте войска местной оппозиции) в Сирии закончена. Он говорит и о терактах на Пасху на Шри-Ланке, ответственность за которые взяло на себя ИГ. Это указывает на то, что видео было снято недавно, отмечает Кац.

Это первые кадры с аль-Багдади после его проповеди в иракском городе Мосул в июле 2014 года. После этого неоднократно появлялись сообщения о смерти лидера террористов, но они не подтверждались.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в США заявили, что Сирия была полностью очищена от боевиков ИГИЛ.