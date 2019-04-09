РУС. | УКР.

вторник, 9 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

9 апреля

08:41
Советник Авакова рассказал, чего ожидать после выборов в случае избрания президентом Зеленского
08:29
Террористы ИГИЛ опубликовали видео с плененными в Сирии военными Путина и Асада
08:00
Память мученицы Матроны Солунской и именины Павла и Ивана: какой праздник 9 апреля
07:59
Полиция Харькова попала в серьезный скандал из-за отца 3-летней девочки: видео и детали семейной драмы
07:44
Под Луцком пытаются спасти новорожденных бельчат: трогательное фото
07:29
Названы фамилии двух бойцов ВСУ, погибших на Донбассе: опубликованы фото
06:59
Трамп решил уволить главу Секретной службы США: подробности о его преемнике
06:58
Скандальный нардеп напал на человека из команды Зеленского: фото и видео инцидента
06:30
Гороскоп на 9 марта: у Рыб сбудуться мечты, а Стрельцам нельзя бросать работу
06:27
Уже 4 года в плену: в сети рассказали историю мужества украинского героя АТО
05:34
Опубликовано фото диверсанта боевиков, попавшего в плен к ВСУ
04:25
Жителей Крыма порадовали нанотехнологиями из России: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Террористы ИГИЛ опубликовали видео с плененными в Сирии военными Путина и Асада

вторник, 09 апреля 2019, 08:29

В сети опубликовали короткий ролик, на котором боевики "Исламского государства" общаются с пленными бойцами правительственных войск Башара Асада.

На видео запечатлены двое пленных. Судя по всему, один из них - гражданин России, а второй - сириец.

Российский офицер жив, но при этом его перевозят лежа. Практические все лицо военного в крови.

Сам ролик датирован 7 апреля, хотя точную дату происходящего на видео пока установить не удалось.

Не исключено, что на видео запечатлены двое военных, которые погибли в Сирии в конце февраля.

Напомним, что стало известно о гибели российского майора Сухроба Каримова в Сирии, до недавнего времени считавшегося пропавшим без вести.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на территории Сирии с лета 2018 года на стороне президента Башара Асада действует российско-украинская частная военная компания под названием "Вега".

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: