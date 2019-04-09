Террористы ИГИЛ опубликовали видео с плененными в Сирии военными Путина и Асада

В сети опубликовали короткий ролик, на котором боевики "Исламского государства" общаются с пленными бойцами правительственных войск Башара Асада.

На видео запечатлены двое пленных. Судя по всему, один из них - гражданин России, а второй - сириец.

Российский офицер жив, но при этом его перевозят лежа. Практические все лицо военного в крови.

Сам ролик датирован 7 апреля, хотя точную дату происходящего на видео пока установить не удалось.

Не исключено, что на видео запечатлены двое военных, которые погибли в Сирии в конце февраля.

Напомним, что стало известно о гибели российского майора Сухроба Каримова в Сирии, до недавнего времени считавшегося пропавшим без вести.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на территории Сирии с лета 2018 года на стороне президента Башара Асада действует российско-украинская частная военная компания под названием "Вега".