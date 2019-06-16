В Сирии нанесли удар по военным Турции: появилась жесткая реакция

Войска правительственного режима Башара Асада обстреляли из артиллерии наблюдательный пункт вооруженных сил Турции в зоне деэскалации на северо-западе Сирии. Ответ со стороны турецких военных не заставил себя ждать.

Об этом сообщает Анадолу.

В частности, правительственные войска из артиллерии и минометов обстреляли турецкий наблюдательный пункт в сирийском районе Мурак. Уточняется, что обстрел был преднамеренным и велся из района Талль Базан, который контролируют сторонники Асада.

Отмечается, что в результате обстрела были повреждены часть оборудования и снаряжение наблюдательного пункта. В ответ на обстрел турецкие военные нанесли жесткий удар из тяжелого вооружения по позициям сил Асада.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Сирии нанесли воздушный удар по штабу с офицерами Путина.