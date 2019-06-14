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​В Сирии нанесли воздушный удар по штабу с офицерами Путина: видео взрыва
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​В Сирии нанесли воздушный удар по штабу с офицерами Путина: видео взрыва

пятница, 14 июня 2019, 10:03
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12 июня в сирийской провинции Латакии боевики уничтожили штаб, использовавшийся российскими военными на постоянной основе.

Об этом сообщают сирийские СМИ, публикуя соответствующее видео.

Известно, что террористы воспользовались туннельной бомбой, и полностью уничтожили здание штаба.

На представленных видеокадрах можно оценить мощность взрыва, который полностью уничтожил здание, при этом, какая именно из группировок атаковала российский штаб, пока что остаётся неизвестным.

Помимо прочего, не сообщаются также и данные о возможных пострадавших и погибших, хотя в социальных сетях появились сведения о том, что в момент взрыва в штабе могли находиться как российские, так и сирийские военные, проводившие переговоры.

Примечательным является тот факт, что подрыв здания не повлиял на введение на территории провинций Латакия, Идлиб и Хама режима прекращения огня, который должен был наступить в полночь, однако, уже через 16 минут террористы обстреляли из средств артиллерии позиции сирийских военных.

Официальных комментариев со стороны Министерства обороны Российской Федерации на этот счёт пока что не поступало.

Учитывая подготовку взрыва, логично предположить, что операция тщательно планировалась.

Как сообщал "Апостроф", 10 июня в Сирии военно-воздушные силы правительственного режима Башара Асада и России нанесли удары, в результате чего погибли 6 мирных жителей, еще 39 получили ранения.

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