Контролируют целый город: в сети показали фото военной техники Путина в Сирии

Российские военные заняли город Манбидж в Сирии, который накануне оставили военнослужащие США.

Об этом сообщает Newsweek.

"По сути, это передача... Однако все выполняется быстро и не включает обходы и прочее. Все сводится к тому, чтобы вывезти как можно больше наших вещей, уничтожая при этом любое чувствительное оборудование, которое не может быть вывезено", - сказал представитель Пентагона.

По его словам, военные США, "которые давно находятся в этом районе, помогают российским вооруженным силам быстро освоиться в ранее опасном районе".

Как оказалось, американские военные начали поспешный выход из города Манбидж еще в понедельник, 14 октября. В то же время в город вошла армия правительства Сирии, поддерживаемая Россией.

В подтверждение наличия российской техники в этом регионе в сети опубликовали фото Т-62 с российским флагом по пути в сирийскую Ракку.

Напомним, на днях сирийские курды, в прошлом союзники США, договорились с правительством Башара Асада, чтобы оно прислало свои войска на север Сирии с целью остановить наступление Турции. Ведь Турция проводит на севере Сирии военную операцию "Источник мира" против курдских отрядов YPG, которых считает террористами.

Подробнее об операции Турции в Сирии, читайте в материале "Апострофа": Турецкий гамбит: сможет ли Эрдоган разбить курдов и причем тут Россия.