Турецкий гамбит: сможет ли Эрдоган разбить курдов и причем тут Россия

Турция начала масштабную военную операцию на северо-востоке Сирии и уже ведет бои с курдскими силами. "Апостроф" попытался разобраться в очередном витке многолетнего конфликта и установить, кто получит больше выгод от продолжения войны в Сирии.

"Источник Мира" против курдов

О военной операции на северо-востоке Сирии под пафосным названием "Источник мира" в Анкаре говорили уже давно. А протурецкая сборная-солянка сирийских антиправительственных групп боевиков под названием Сирийская Национальная Армия неутомимо выражала готовность разгромить всех врагов и призывала Турцию присоединиться. Турки затягивали начало операции по одной важной причине - курдские силы, которые являются главным врагом и первостепенной целью военных усилий Турции в Сирии - фактически, были союзниками США. Поэтому без "зеленого света" из Вашингтона атака на курдов обернулась бы очень большими проблемами для Анкары. Но намерения Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии, очевидно, играли в пользу идеи "зеленого света". И после разговора с Трампом в воскресенье, президент Турции Эрдоган, наконец, перешел от слов к действиям.

Станет ли турецкая военная операция против курдов началом нового "горячего" и кровавого акта затяжной войны в Сирии? И каковы шансы у курдских военных отрядов выстоять против военной мощи Анкары один на один, без поддержки заокеанских союзников?

С одной стороны, ситуация для курдских сил выглядит довольно неутешительно. "Для Анкары решение "курдского вопроса" - первоочередная задача. И шансы противостоять турецким атакам у курдов невелики. Они могут затянуть войну, но серьезного сопротивления оказать не смогут. Скорее всего, курдов ждет разгром, часть их подразделений уйдет в глубокое подполье, остальные - отойдут вглубь курдских территорий ", - рассказал "Апострофу" Илия Куса, эксперт по вопросам ближневосточной политики Украинского Института Будущего.

"Лоб в лоб курды, конечно же, не смогут противостоять турецкой армии. Особенно учитывая, что они и так истощены боями с ИГИЛ. Также курдам будет трудно в моральном плане - ведь фактически США бросают их уже в третий раз. Но у курдов есть тылы - это и восток Сирии, и Иракский Курдистан, что в определенной степени поможет им амортизировать последствия турецких ударов", - добавил в комментарии "Апострофу" Макар Таран, востоковед, доцент КНУ имени Тараса Шевченко.

С другой стороны, опыт предыдущих противостояний курдов и турецких сил не свидетельствует в пользу последних. "У Турции есть возможность полностью уничтожить курдские силы, но тут возникает вопрос цены. Турецкая армия не сможет вести исключительно "дистанционную войну", например, как те же американцы, с применением только артиллерии, ракет и авиации. Им придется вступать в "ближний бой", а здесь у курдов вполне есть шансы. Особенно учитывая наличие у них американских противотанковых ракетных комплексов. К примеру, во время предыдущих столкновений, турки теряли много танков М60, из-за чего даже начали программу закупки в Украине комплексов активной защиты. Это, а также то, что Анкаре выгоднее действовать угрозами, чем прямыми военными действиями, свидетельствует в пользу того, что операция будет ограниченной", - отметил Николай Белесков, главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального Института Стратегических Исследований.

Как Россия "нагревает руки" на действиях турецкой армии

Военное противостояние турецких войск и курдских подразделений уже началось, но не только от успехов и неудач этих двух сторон будет зависеть ход военной кампании. Ведь Турция - далеко не единственный игрок в сирийском конфликте. Больше всего на ситуацию влияет режим Башара Аль-Асада и его главные союзники - русские. Военное присутствие России в Сирии привлекает внимание и в Украине, хотя бы потому, что каждый русский солдат, который поплыл в Сирию - это солдат, который не прибыл на Донбасс.

Пока симметричного ответа на "турецкую агрессию против Сирии" Дамаск и Москва не дают. Зато в Кремле призвали сирийцев и курдов сесть за стол переговоров и объединиться ради будущего страны. Насколько вероятным является такое объединение и существует ли возможность того, что Москве для противостояния Турции снова придется отправлять в Сирию тысячи своих солдат?

"Курды хотят федеративности, но Асад на это никогда не пойдет. Поэтому я не вижу положительного результата таких переговоров, даже если они начнутся. Тем более, что декурдизация северо-востока выгодна и Турции, и Дамаску. А до острого конфликта с Дамаском и особенно с Москвой Эрдоган дело не доведет. Примеры такой политики мы уже видели в истории со сбитым российским самолетом и "флотилией свободы". Позиции Турции не являются прочными и фундаментальными, чтобы продвигаться на восток Сирии и вступать в прямую конфронтацию с Дамаском. Турции нужна позиция для торга, создание имиджа сильного регионального игрока", - пояснил Макар Таран.

"Дамаск уже предложил курдам союз для противостояния турецкому вторжению. И если раньше Дамаск был слабым, а курды чувствовали поддержку США, то теперь ситуация противоположная. Впрочем, хотя вероятность сделки между Асадом и курдами довольно высокая, вряд ли курдские группы ее поддержат. И скорее всего Дамаск будет договариваться с отдельными курдскими командирами - ведь их движение далеко не монолитно. В пользу подобного варианта говорят и заявления в российском МИДе", - рассказал Илия Куса.

"Турецкая операция против курдов в определенной степени вписывается в цели России в сирийском конфликте. Если курды пойдут на полный разрыв с США и объединятся с Дамаском, это будет полностью соответствовать интересам России в Сирии. Турецкая операция проходит в совершенно других регионах Сирии, далеких от тех, где размещены российские войска. Но если курды и сирийцы найдут общий язык на позициях вступления сирийских подразделений в бой с турками, то создается ситуация, когда Россия и Турция окажутся по разные стороны баррикад и им придется вступить в противостояние", - сообщил Николай Белесков.

Не рано ли сбрасывать США со счетов?

Вокруг турецкой операции в северо-восточных регионах Сирии уже сформировался сложный геополитический узел. Варианты его решения сильно различаются и будут зависеть от развития ситуации, результатов многочисленных боев и переговоров. Но эта операция стала возможна только в силу того, что Анкара вроде как получила "зеленый свет" от Вашингтона. Особенно учитывая тот факт, что даже сам Трамп, который, якобы, и дал добро Эрдогану, не в восторге от турецких действий, а в Сенате и в Конгрессе вообще угрожают ввести санкции против Турции. Особенную пикантность ситуации придает тот факт, что США и Турция - прямые союзники по НАТО, и вроде как должны были не не противостоять, а помогать друг другу в Сирии.

"Вопрос союзных отношений между США и Турцией сейчас очень сложный и острый. И вопрос санкций против Эрдогана активно обсуждается в Вашингтоне. Но США хорошо понимают, что Эрдоган - человек импульсивный и любые выпады в его сторону могут вызвать агрессию. В любом случае трещина Турция-НАТО только расширяется. Эрдоган играет на грани, но критикуя политику блока, вопрос выхода из НАТО он никогда не ставил", - отметил Макар Таран.

Вероятные проблемы в НАТО и в отношениях с США свидетельствуют в пользу того, что Турция будет осторожной в своих действиях в Сирии. "Американцы сейчас, хотя и остаются с Турцией партнерами по НАТО, уже де-факто не воспринимают Турцию как близкого союзника, на которого можно рассчитывать. И именно поэтому угроза американских санкций будет выступать сдерживающим фактором для турецкой военной операции. Если она ограничится захватом небольшого региона, то какого-то серьезного ответа со стороны США не последует, по примеру двух предыдущих турецких операций в Сирии. А вот если она наберет масштабов, то курдское лобби в США активизируется, и шанс введения серьезных санкций против Турции сильно возрастет", - пояснил Николай Белесков.

Тем не менее, рассчитывать на поворот американской политики и укрепление позиций США в Сирии нет оснований. "Позиция Соединенных Штатов маргинализированная, и я не вижу возможностей для того, чтобы ситуация изменилась. Во-первых, не хватает времени и не хватает американских войск в Сирии. Проблема в том, что американцы не имеют стратегии по Сирии. Ее никогда не было. Те, кто критикуют решение Трампа, ничего конкретного не предлагают. А потому в принципе, полный вывод американских войск - лишь вопрос времени", - убежден Илия Куса.