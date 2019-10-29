Убийство главаря ИГИЛ: Трамп заявил об еще одном крупном успехе военных

Заместитель убитого главаря террористической организации ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади ликвидирован военными США в ходе военной операции на Ближнем Востоке.

Об этом объявил президент США Дональд Трамп у себя в Twitter.

"Только что подтверждено, что номер один на смену Абу Бакру аль-Багдади также уничтожен американскими солдатами. Он также мертв", - написал Трамп.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 октября 2019 г.

28 октября курды в Сирии заявили о ликвидации преемника лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Они сообщили, что в ходе нападения на боевиков ИГИЛ после операции США сумели ликвидировать лидера террористической организации.

До этого в американской прессе появились сообщения о смене руководителя в ИГИЛ – якобы новым лидером организации стал Абдулла Кардаш, известный среди исламских радикалов под именем Хаджи Абдулла аль-Афари. Его назвали преемником аль-Багдади еще в августе. Предположительно именно Кардаша имел в виду Трамп в своем твите.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент США Дональд Трамп опубликовал фото собаки, которая принимала участие в ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра Аль-Багдади.