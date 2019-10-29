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Появилось фото собаки, принявшей участие в спецоперации по ликвидации главаря ИГИЛ

вторник, 29 октября 2019, 09:31
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Американский президент Дональд Трамп показал фотографию собаки, которая принимала участие в ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра Аль-Багдади.

Снимок отважного животного президент США опубликовал на своей странице в Twitter.

Как известно, собака получила ранение во время спецоперации американских военнослужащих. Кроме нее во время ликвидации опаснейшего боевика никто не пострадал, хотя изначально сообщалось о двух раненых американских солдатах.

При этом Трамп не стал называть кличку животного.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились кадры с места ликвидации главаря ИГИЛ Абу Бакра Аль-Багдади и детали операции.

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