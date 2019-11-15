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Пытали и отрубали голову: в сети показали зверства российских наемников в Сирии

пятница, 15 ноября 2019, 13:25
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Жестокое убийство пленного сирийца совершила группа россиян из частной военной компании “Вагнер”, которые как наемники действуют в разных горячих точках мира.

Видео пыток и расчленения жертвы опубликовал сайт центра Миротворец.

"На видео вы увидите группу россиян из ЧВК ГУ ГШ ВС РФ “Вагнер”, находящихся в Сирии, которые сначала зверски пытают, а потом убивают и расчленяют сирийца. Видео снято 2 года назад", - сказано в сообщении.

В центре “Миротворец” утверждают, что идентифицировали троих российских палачей, которые присутствуют на этих видео и ранее уже находились в так называемом "Чистилище" сайта.

Видео можно посмотреть по ссылке. ОСТОРОЖНО, ВИДЕО 21+

Как сообщал "Апостроф", 27 октября российские наемники на территории Мозамбика понесли крупные потери - погибло пять человек из так называемой ЧВК "Вагнера".

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