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Попали в засаду: стало известно о серьезных потерях ЧВК "Вагнера" в Африке

четверг, 31 октября 2019, 08:04
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27 октября российские наемники на территории Мозамбика понесли крупные потери: погибло пять человек из так называемой ЧВК (частной военной компании) "Вагнера".

Об этом сообщает местное издание Carta de Moçambique.

Источники журналистов в среде повстанцев утверждают, что им удалось устроить засаду для машины, в которой находились россияне и представители сил обороны и безопасности. По имеющейся информации, жертвами нападения стали 20 военных, в том числе пятеро россиян. Их обезглавили, а машину сожгли.

Официально о гибели российских граждан в Мозамбике пока не сообщали.

Напомним, между Россией и Мозамбиком действуют соглашение о военно-техническом сотрудничестве, заключенное в 2015 году, и о военном сотрудничестве, подписанное в 2016 году. Однако официально российские военные туда не направлялись. ЧВК "Вагнера" связывают с олигархом Евгением Пригожиным, которого называют "поваром Путина".

Как ранее сообщал "Апостроф", в Ливии погиб 55-летний российский журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев, который был участником частной военной компании и воевал на Ближнем Востоке.

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