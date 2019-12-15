Сносила все на своем пути: опубликованы впечатляющие кадры песчаной бури в Израиле

На юге Израиля, недалеко от границы с Египтом, прошла мощная песчаная буря, во время которой пострадали четверо военнослужащих.

Об этом сообщает Telegram-канал Военный осведомитель, опубликовав видео этого стихийного явления.

На кадрах видно, как на военной базе военно-воздушных сил Кциот сильный порыв ветра подхватил военную палатку весом более сотни килограмм и обрушил ее на группу военнослужащих.





По сообщению местных СМИ, четверо военнослужащих получили легкие травмы.

Как сообщал "Апостроф", во время лесных пожаров в Австралии дикой природе был нанесен огромный ущерб: стихия уничтожила более миллиона гектаров леса и животных, не сумевших убежать от огня.