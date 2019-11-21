Спасатели объединились с собаками для спасения коал из горящих лесов Австралии: фото

Неделями в Австралии бушуют лесные пожары, и дикой природе был нанесен огромный ущерб: стихия уничтожила более миллиона гектаров леса и животных, не сумевших убежать от огня. Однако спасатели не бросили тех, кому удалось выжить. Издание Gizmodo рассказало о собаках, которые сегодня бродят по выжженным лесам Нового Южного Уэльса в поисках коал.

По данным Международного союза охраны природы, коалы относятся к уязвимым видам, и численность их сокращается из-за посягательств человека и изменения климата. Из-за лесных пожаров сотни животных погибли или столкнулись с уничтожением их среды обитания. Корм, на который полагаются коалы, сгорел, а многие источники воды загрязнены.

Международный фонд защиты животных (IFAW) и организация TATE Animal Training направили для спасения коал Медведя и Тейлор. Обе собаки натренированы искать коал по характерному запаху их экскрементов. Усилия Медведя и группы IFAW пока не увенчались успехом: дрессировщик описал территорию как "почерневший, тлеющий крематорий", и нашел лишь признаки присутствия животных.

Тейлор повезло больше: она нашла в сгоревшем лесу 8 живых коал. Хозяин собаки рассказал, что она реагирует на присутствие коал громким лаем. После этого он уведомляет волонтеров об их вероятном местонахождении, и пока эксперты осматривают деревья, команда отправляется дальше.

Волонтеры также стараются спасти страдающих сумчатых. В сети стало вирусным видео, на котором женщина снимает свою одежду, чтобы вынести из леса коалу с опаленным мехом.

Чтобы полноценно питаться, коалам нужны специфические деревья в определенных климатических условиях. После пожаров природоохранные организации призывают волонтеров высаживать деревья, которые дадут спасенным животным новую среду обитания.

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Ученые нашли точную формулу расчета возраста собак - все куда сложнее, чем мы думали. Но специалистам все же удалось провести параллели между возрастом собак и людей.

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