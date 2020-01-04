По Багдаду нанесли новые смертельные авиаудары: опубликованы фото

В районе Эт-Таджи на севере Багдада (Ирак) на кортеж автомобилей сбросили авиабомбы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

В результате атака погибли шесть человек, еще трое оказались тяжело ранеными в госпиталях. Два автомобиля полностью уничтожил огонь. Позже выяснилось, что под удар попала колонна медиков.

По данным местных СМИ, авиаудар нанесли вооруженные силы США, чтобы ликвидировать одного из командиров шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааб".

Утром 4 января полковник Майлс Кеггинс - официальный представитель штаба операции "Несокрушимая решительность", которую США проводит в Ираке, заявил, что Белый дом не причастен к авиаудару.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как ночью на 3 января США устроили ракетный обстрел неподалеку международного аэропорта Багдад, в результате которого погиб Касем Сулеймани - командир подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

Как писал "Апостроф" ранее, заместитель убитого главаря террористической организации и деловые Абу Бакра аль-Багдади был ликвидирован военными США в ходе военной операции на Ближнем Востоке.