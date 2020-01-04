RU  UA  EN

суббота, 4 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 января

10:04
47-летняя Кэмерон Диас сообщила о рождении своего первого ребенка
09:30
Польша и Израиль высказались по поводу Бандеры: в чем суть их претензии
08:59
В Украине заработали новые правила парковки и штрафы: что нужно знать
07:59
Наблюдал министр МВД: украинец раскрыл шокирующие детали пыток в ФСБ
07:00
Рождественское печенье с цукатами и орехами: вкусный и пошаговый рецепт к празднику
06:30
Гороскоп на 4 января: Тельцам нельзя спешить, а Овны привлекут внимание противоположного пола
06:26
Морозы усиливаются: синоптики дали прогноз на выходные
05:19
Когда украинцы будут отдыхать в 2020 году: календарь выходных и праздников
03:40
В Киеве мужчину нашли в петле из шнурков: подробности жуткой находки
02:21
Мне не все равно: украинская актриса растрогала сети исполнением знаменитых стихов
01:14
Уничтожают город: сети возмутили фото "реставрации" Мариинского дворца и парка в Киеве

3 января

23:58
В Киеве задержали мужчину, изнасиловавшего студентку: подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

По Багдаду нанесли новые смертельные авиаудары: опубликованы фото

суббота, 04 января 2020, 09:22
переглянути новину українською

В районе Эт-Таджи на севере Багдада (Ирак) на кортеж автомобилей сбросили авиабомбы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

В результате атака погибли шесть человек, еще трое оказались тяжело ранеными в госпиталях. Два автомобиля полностью уничтожил огонь. Позже выяснилось, что под удар попала колонна медиков.

По данным местных СМИ, авиаудар нанесли вооруженные силы США, чтобы ликвидировать одного из командиров шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааб".

Утром 4 января полковник Майлс Кеггинс - официальный представитель штаба операции "Несокрушимая решительность", которую США проводит в Ираке, заявил, что Белый дом не причастен к авиаудару.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как ночью на 3 января США устроили ракетный обстрел неподалеку международного аэропорта Багдад, в результате которого погиб Касем Сулеймани - командир подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

Как писал "Апостроф" ранее, заместитель убитого главаря террористической организации и деловые Абу Бакра аль-Багдади был ликвидирован военными США в ходе военной операции на Ближнем Востоке.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Динамит в пороховой бочке: чем грозит миру гибель Касема Сулеймани

Как Москва и Анкара Сирию делят: три сценария развития турецкого вторжения

Турецкий гамбит: сможет ли Эрдоган разбить курдов и причем тут Россия

Это будет крутой заработок для российских компаний: Илия Куса о войне в Персидском заливе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: