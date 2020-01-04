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Появились яркие карикатуры на ракетный удар США по Багдаду

суббота, 04 января 2020, 14:42
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В сети появились язвительные карикатуры на авиаудар США по Ираку, который страна нанесла 3 января.

Рисунки разместил карикатурист Марьян Каменски в Twitter.

На одном из них президент США Дональд Трамп факелом чуть не поджигает бороду мужчине в традиционной белой мусульманской одежде.

На другой карикатуре художник решил обыграть библейскую историю о караване царей и волхвов, которых звезда привела поклониться новорожденному Иисусу. В караване - три верблюда, на которых сидят Дональд Трамп, мужчина в нацистской форме времен Второй мировой войны со свастикой на рукаве и участник террористического Ку-клукс-клана в белых одеждах. Позади него верблюд тянет катапульту, с которой в небо в направлении Ирака выпускают раскаленный камень. Импровизированный снаряд летит в воздухе и указывает всем троим дорогу, будто звезда.

Напомним, что в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар недалеко от международного аэропорта в Багдаде (Ирак). Кроме Сулеймани, в результате удара погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ираке Абу Махди аль-Мухандис и еще пять человек. Приказ на ликвидацию полевого командира отдал президент США Дональд Трамп.

Ранее "Апостроф" писал о том, что в сети появилась видеозапись, на который попал момент убийства Касима Сулеймани - командира подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

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