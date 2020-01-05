Убийство Сулеймани: в Ираке приняли важное решение по войскам США

Парламент Ирака принял резолюцию, в которой потребовал у правительства прекратить присутствие иностранных военных в стране.

Об этом сообщает Al Jazeera.

В резолюции говорится, что иракское правительство должно обеспечить государственную монополию на оружие и работать над прекращением военного иностранного присутствия в стране.

На данный момент в Ираке находится около 5 тысяч американских военных.

Резолюция, принятая парламентом, призвала прекратить соглашение, согласно которому Вашингтон более четырех лет назад послал войска в Ирак для помощи в борьбе с "Исламским государством".

Голосование в парламенте состоялось через два дня после авиаудара США, в результате которого в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Это резко усилило напряженность в регионе.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Динамит в пороховой бочке: чем грозит миру гибель Касема Сулеймани.