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В Афганистане ракета сбила вертолет, пострадали украинцы: фото

суббота, 25 января 2020, 19:35
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Фото: соцсети

В Афганистане ракета сбила вертолет с украинцами на борту.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на TV8.

Вертолет принадлежал молдавской авиакомпании и выполнял гуманитарную миссию. Управляемая ракета попала в него тогда, когда вертолет уже приземлился и стоял на земле.

По предварительным данным, двое пострадавших украинцев - это пилоты. Также ранения получили 4 пассажира. Всех пострадавших подобрал и доставил в больницу второй вертолет, на борту которого были граждане Молдовы. Сейчас состояние всех пострадавших удовлетворительное.

Между тем, в министерстве обороны Афганистана сообщили, что, якобы, инцидент произошел с вертолетом частной компании, у которого были технические неисправности.

В Афганистане ракета сбила вертолет
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В Афганистане ракета сбила вертолет
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В Афганистане ракета сбила вертолет
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Как писал "Апостроф" ранее, 2 сентября 2018 в провинции Балх на севере Афганистана разбился военный вертолет, сообщается о значительном количестве погибших, среди которых, вероятно, двое украинцев.

Также 27 октября 2017 года в провинции Логар в Афганистане потерпел крушение вертолет с военными США, один из которых погиб, шестеро были травмированы.

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