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Россия ударила с неба по турецким войскам в Сирии: опубликовано видео

воскресенье, 23 февраля 2020, 15:13
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Боевые самолеты военно-космических сил России помешали турецкой военной колонне войти в населенный пункт Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб.

Видео боевых действий было опубликовано в Telegram-канале "Военный обозреватель".

На снятых кадрах видно, как в город Аль-Бара, где расположены объекты боевиков, въезжает колонна военной техники, а через некоторое время раздаются взрывы ракет, выпущенных российскими самолетами. Нанесение воздушных ударов вынудило турецкие силы покинуть район в целях собственной безопасности.


По сообщению российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, российские Су-24 уничтожили один танк, шесть БМП, а также пять пикапов с крупнокалиберным вооружением. Как утверждают российские военные, авиаудары были нанесены по просьбе сирийских властей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети обнародовали впечатляющее видео колонны войск Турции в Сирии, где намечается серьезное обострение.

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