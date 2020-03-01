Сбили дрон или самолет? Сеть всколыхнули слухи о мощном ударе в небе над Сирией

В небе над городом Саракибом в сирийской провинции Идлиб, где происходит обострение боевых действий, местные повстанцы уничтожили летательный аппарат, который называют российским бомбардировщиком Су-24.

Соответсвующее видео опубликовано в сети.

На опубликованных кадрах видна вспышка в небе от взрыва и след от падения летательного аппарата. Слышны также возгласы:"Аллах акбар".

"Над Саракибом сбит самолет. Утверждают, что это Су-24. Все, начало новой истории, теперь с ПВО. Теперь для России все осложняется", - сообщили в Telegram-канале "Украинский диалог".





Однако, в Минобороны РФ назвали фейком информацию о якобы поражении самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб.

Тем временем появилась версия о том, что на видео запечатлены успешные действия сирийских правительственных войск, которые сбили турецкий дрон, совершавший разведывательную миссию.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о потерях, которые понесли правительственные войска режима Башара Асада, которого поддерживает Россия.