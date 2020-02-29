Асад несет крупные потери: появились новые видео ударов Турции в Сирии

Вооруженные сил Турции продолжают наносить удары в Сирии по целям армии режима Башара Асада, союзника России.

Об этом сообщает турецкое новостное агентство Anadolu.

Согласно одному из сообщений Министерства национальной обороны Турции, за 28 февраля были нейтрализованы 56 солдат войск дамасского режима.

Кроме того, уничтожены 8 танков, 4 БТР, 5 гаубиц и 2 ракетные установки сирийских войск.

Ведомство опубликовало видеокадры уничтожения расположенного в 13 км от Алеппо военного объекта с химическим оружием, транспортных средств с готовыми к пуску ракетными установками.

Также на видео запечатлены удары по местам скопления военных армии режима.

Как ранее сообщал "Апостроф", 27 февраля войска Асада (возможно, российская авиация) нанесли удар по турецким силам в провинции Идлиб, в результате которого погибло 33 турецких солдата. В ответ на это Турция начала массированные удары по позициям войск сирийского режима.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Идлиб с ними: грозит ли Путину турецкий гамбит.