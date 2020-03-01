Все самолеты будут сбивать: Сирия пошла на резкий шаг после ЧП с беспилотником

Сирийская армия объявила о закрытии неба над Идлибом после уничтожения дрона, который сначала приняли за боевой самолет, в небе над городом Серакиб.

Официальное заявление командования Вооруженных сил Сирии передает агентство SANA.

"Командование вооруженных сил заявляет о закрытии воздушного пространства для самолетов и любых беспилотных аппаратов над северо-западом Сирии и особенно над Идлибом", – сказано в сообщении.

Сирийская армия пригрозила, что любые воздушные цели будут считаться вражескими и сбиваться силами ПВО.

По данным источников, такие действия правительство режима Башира Асада, которое поддерживает Россия, мотивировало тем, что Турция демонстрирует отказ от достигнутых соглашений в Сочи.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о потерях, которые понесли правительственные войска режима Башара Асада, которого поддерживает Россия.