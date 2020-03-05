RU  UA  EN

четверг, 5 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

5 марта

01:22
В Украине грабитель решил обчистить дом, но сам стал звать на помощь: фото

4 марта

23:56
В Киеве почти на три месяца перекроют часть центральной улицы: схема объезда
23:22
Зверское убийство в Харькове: стала известна фамилия девушки, найденной в трубе
23:11
Появились забавные фотожабы на новый Кабмин и речь Зеленского в Раде
22:50
Угрозы и беспредел: под Одессой вспыхнул скандал из-за школьной учительницы, фото
22:19
Убил и сжег девушку: появились фото и фамилия подозреваемого в зверской расправе в Харькове
21:57
Часть суши уйдет под воду: человечество предупредили о масштабных изменениях к концу века
21:38
В Черновцах новые подозрения на коронавирус: откуда приехали люди и какие у них симптомы
21:05
Украинские военные получили "прокачанную" бронетехнику: фото и видео
20:38
В Харькове произошла трагедия с 16-летним парнем: смерть хотят замять, фото
20:19
В Киеве машины такси попали в эпичное ДТП: опубликовано фото
19:59
Устроили пьяное ДТП и сбежали: в Киеве произошел возмутительный инцидент, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как Россия "убивает" Сирию: печальные последствия бомбардировок показали на фото

четверг, 05 марта 2020, 00:10
переглянути новину українською

В сирийской провинции Идлиб в результате бомбардировки гражданских кварталов в поселке Бенниш самолетами воздушно-космических сил России, которая оказывает поддержку правительственным войскам режима Башара Асада, пострадали мирные жители.

Фото последствий авиаудара опубликованы в сети.

На кадрах видны разрушения, которые нанесли сброшенные с российских самолетов бомбы. В результате бомбардировок ВКС России в поселке Бенниш пострадали мирные жители, многих было было в местные больницы,один - погиб.

В Управлении гражданской обороны Сирии также сообщили, что в результате ракетного удара режима Асада в городе Идлиб погибли девять мирных жителей, в том числе четыре ребенка, а в ходе артиллерийского обстрела поселка Удван - два мирных жителя.

Как сообщал "Апостроф", в сирийской провинции Идлиб продолжаются бои между турецкой армией и подконтрольными формированиями с войсками режима Башара Асада, союзника России. В сети появилось новое видео удара турков по армии Асада.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада отправила правительство в отставку
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

Путин vs Эрдоган: кто кого "уделает" в Сирии

Иран наносит ответный удар: каким будет второй шаг Трампа

Динамит в пороховой бочке: чем грозит миру гибель Касема Сулеймани

Как Москва и Анкара Сирию делят: три сценария развития турецкого вторжения

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: