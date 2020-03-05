Как Россия "убивает" Сирию: печальные последствия бомбардировок показали на фото

В сирийской провинции Идлиб в результате бомбардировки гражданских кварталов в поселке Бенниш самолетами воздушно-космических сил России, которая оказывает поддержку правительственным войскам режима Башара Асада, пострадали мирные жители.

Фото последствий авиаудара опубликованы в сети.

На кадрах видны разрушения, которые нанесли сброшенные с российских самолетов бомбы. В результате бомбардировок ВКС России в поселке Бенниш пострадали мирные жители, многих было было в местные больницы,один - погиб.

В Управлении гражданской обороны Сирии также сообщили, что в результате ракетного удара режима Асада в городе Идлиб погибли девять мирных жителей, в том числе четыре ребенка, а в ходе артиллерийского обстрела поселка Удван - два мирных жителя.

Как сообщал "Апостроф", в сирийской провинции Идлиб продолжаются бои между турецкой армией и подконтрольными формированиями с войсками режима Башара Асада, союзника России. В сети появилось новое видео удара турков по армии Асада.