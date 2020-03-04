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Уничтожены танки и конвой: появилось видео мощного воздушного удара Турции по силам Асада

среда, 04 марта 2020, 11:35
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В сирийской провинции Идлиб продолжаются бои между турецкой армией и подконтрольными формированиями с войсками режима Башара Асада, союзника России.

В сети появилось новое видео удара турков по армии Асада.

Удар был нанесен вооруженными силами Турции по колонне бронетехники сирийской армии в районе города Маарат-эн-Нууман в Идлибе.

На опубликованной записи можно увидеть, что под удар попали как солдаты армии Асада, так и танки. Видео было опубликовано в сети 3 марта.

Напомним, сирийские войска нанесли удар по турецкой колонне вечером 27 февраля. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 турецких военных. В ответ на это Турция начала серию мощных атак на сирийские объекты.

Подробнее об обострении конфликта в Сирии читайте в материале "Апострофа": Бомбы с неба и "ад" на земле: как Турция пытается "переломать" ход войны в Сирии.

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