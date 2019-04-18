Отмена национализации "ПриватБанка": какую цену заплатят украинцы

Окружной административный суд в Киеве признал незаконной национализацию "ПриватБанка". "Апостроф" выяснял, как будут развиваться события дальше, чего добивается бывший владелец "ПриватБанка", и грозит ли в связи с этим Украине дефолт.

Окружной административный суд Киева на своем заседании 18 апреля 2019 года удовлетворил исковое заявление олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку Украины (НБУ) и Кабинету министров и признал незаконной национализацию "ПриватБанка", который ранее принадлежал Игорю Коломойскому.

"Суд признал противоправными решения ответчиков, следствием которых стала национализация ОАО "КБ "ПриватБанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка", - говорится в решении суда.

Суд также отмечает недоказанность ответчиками "наличия законных оснований для отнесения ПАО "КБ "ПриватБанк" к категории неплатежеспособных", в результате чего была нарушена процедура его национализации.

Нацбанк уже заявил, что будет оспаривать этот вердикт в апелляционной инстанции. "Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком. Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции", - заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Регулятор также предложит Совету по финансовой стабильности обратиться в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и Кабинет министров по поводу подобных судебных практик, "которые наносят ущерб международному имиджу Украины".

Последствия будут позже

Напомним, крупнейший в Украине банк - "ПриватБанк" был признан неплатежеспособным и перешел в собственность государства в декабре 2016 года. Для спасения финучреждения его докапитализировали на 155,4 миллиарда гривен.

По словам финансового эксперта Алексея Куща, и раньше было очевидно, что процедура национализации "ПриватБанка" была проведена "с колоссальным количеством ошибок, которые давали формальные основания оспаривать это решение в суде". "При этом, на мой взгляд, большинство этих ошибок закладывалось специально", - сказал он в комментарии "Апострофу". По его мнению, сегодняшнее решение является "абсолютно закономерным итогом".

Каковы же последствия этого без преувеличения резонансного судебного решения?

"Прямо сейчас никаких последствий не будет, потому что будет подана апелляция. А вот дальше все покрыто мраком", - заявил специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

При этом, по его словам, уже сейчас понятно, что это судебное решение, скорее всего, "не понравится Международному валютному фонду (МВФ)". "Я не знаю, станет ли это уже сейчас препятствием на пути нашего сотрудничества с МВФ. Возможно, не станет, потому что решение не вступило в силу, но оно точно вызовет очень много вопросов и у фонда и у инвесторов", - подчеркнул эксперт. Он напомнил, что национализация "ПриватБанка" была одним из условий сотрудничества нашей страны с МВФ и частью реформы банковского сектора. "И, если национализация будет отыграна назад, это полностью разрушит наше сотрудничество с МВФ. А это уже чревато дефолтом", - предупредил Фурса.

Торг уместен

Вместе с тем, нынешнее судебное решение, как и возможные последующие, могут стать частью более сложного процесса. Игорь Коломойский в одном из недавних интервью заявил, что сам "ПриватБанк" его не очень-то и интересует, но он рассчитывает получить компенсацию в размере 2 миллиардов долларов, которые, по его утверждению, находились на счетах финучреждения на момент его национализации.

Решение о незаконности национализации может стать весомым аргументом Коломойского в деле по иску "ПриватБанка" в лондонский суд против него и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова о якобы выводе значительных средств из учреждения незадолго до национализации. "Точно, это элемент торга по иску в Лондоне", - отметил Сергей Фурса.

Кроме того, такой торг может затронуть гораздо более широкий круг проблем.

Алексей Кущ не исключает, что уже в ближайшее время бывшие собственники "ПриватБанка" могут начать переговоры о судьбе своего бизнеса в Украине. По его мнению, речь в частности, может идти о деятельности компании "Укрнафта" - ее контрольный пакет акций принадлежит государству, однако фактически компания контролируется группой "Приват" Игоря Коломойского. "Если их пожелания и претензии будут удовлетворены, то в таком случае апелляция может отменить это решение (о признании незаконной национализации "ПриватБанка" - "Апостроф"). И тогда все тихо сойдет на нет", - отметил эксперт.

Однако, считает Кущ, если люди Коломойского не получат, чего хотят, тогда "после выборов есть все шансы, что апелляция будет принята в их пользу".

При этом он убежден - собственно, "ПриватБанк" им не нужен. "Им нужен инструмент давления на власть для того, чтобы защитить свои бизнес-интересы в Украине. Логика здесь прямая – мы будем забирать банк, эти действия вызовут системную дестабилизацию в секторе госбанков, где сейчас хранится 270 миллиардов гривен, только в "ПриватБанке" – 170 миллиардов гривен. Такая дестабилизация поставит государство в жесточайшую вилку, когда, с одной стороны, - включение печатного станка и возврат денег тем, кто побежит в банк за своими ресурсами, либо – мораторий на выплаты и социальный взрыв, потому что речь идет о миллионах вкладчиков. Поэтому будет поставлено условие – идите на выполнение наших требований, и мы замнем судебные дела", - резюмировал Кущ.