Заплати и спи спокойно: как Зе-команда будет контролировать расходы украинцев

В Украине власть за время независимости научилась идеально исполнять одну вещь – древнейший фокус с кнутом и пряником. Поэтому, если вы видите, что власть задумала что-то хорошее, приглядитесь еще раз. Новый проект закона №1183 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно добровольного единовременного декларирования активов физических лиц" – не исключение из правил. Впрочем, это тот нечастый случай, когда под удар попадут те, у кого много денег. Среднестатистические "маленькие" украинцы пока могут спать спокойно.

"Апостроф" рассказывает, что за амнистию придумали власти для олигархов и как потом все возьмут под контроль.

Вместо пролога

Несмотря на наши намеки на то, что данный проект закона для украинцев скорее "кнут", чем "пряник", стоит отметить, что польза от него тоже значительна. И вот почему.

Авторы законопроекта отмечают, что эксперты-оптимисты считают, что по состоянию на 2018 год уровень теневой экономики в Украине составляет почти 40% ВВП. Эксперты-пессимисты оценивают уровень теневой экономики на уровне от 45% до 60% ВВП. Это мешает Украине получать инвестиции и наполнять бюджет, как на государственном, так и на местном уровнях.

Тем временем, во всем мире распространена практика легализации доходов через так называемую амнистию капитала и последующее введение системы финансового контроля. Аналогичным способом авторы законопроекта предлагают закрыть тему теневых доходов и в Украине.

Заплати и спи спокойно

Авторы законопроекта предлагают с 1 января 2020 года объявить в Украине налоговую амнистию, которая предусматривает, что любой гражданин Украины может провести добровольное единоразовое декларирование своих доходов и активов. В чем здесь хитрость, спросите вы? А в том, что физическое лицо может указать только те доходы и активы, которые посчитает нужным. И самое важное - не нужно будет указывать, за какие деньги все это покупалось и сколько стоило.

В одноразовой декларации нужно будет указать: валютные активы, ценные бумаги, имущество (движимое и недвижимое), незавершенные объекты недвижимости, доли в имуществе юрлиц, а также другие имущественные и нематериальные активы (в Украине и за рубежом).

Выгода властей здесь состоит вот в чем. Физлицо должно на свое усмотрение указать свой доход, который был потрачен на вышеперечисленное имущество, но с которого не был уплачен налог на доходы физлиц (НДФЛ) и уплатить налог в размере 9% (обычная ставка – 18%).

При этом есть вариант заплатить налог всего 5%. Для этого нужно до подачи единоразовой декларации разместить денежные средства в госбанке (срок от 12 месяцев без права досрочного возврата) или купить гособлигации Украины (срок от 12 месяцев без права досрочного погашения) в размере доходов, с которых не был уплачен НДФЛ.

Такая налоговая амнистия будет доступна для всех желающих до 31 мая 2020 года. Если единоразовая декларация подана не будет, в последующем будут учитываться активы, задекларированные другим способом до 31 декабря 2019 года. Это же касается средств в сумме 1 миллион гривен.

В чем подвох?

Кнут в этой ситуации состоит в том, что с 1 мая 2021 года (после подачи деклараций за предыдущий год) в Украине будет введена система финансового контроля. Отдельный орган будет мониторить разницу между полученными доходами в прошлом году и затратами.

При этом интересоваться будут только затратами от 150 тысяч гривен. Если будет обнаружено несовпадение в размере 10 минимальных зарплат (чуть более 40 тысяч гривен), налоговиков такое физлицо очень даже заинтересует. И вот тогда придется действительно заплатить за все и еще сверху штраф.

Что об этом думают эксперты

СЕО Legal House Наталья Радченко отмечает, что в законопроекте нет упоминания о том, что возможно ставка в 9% и 5% - это не окончательная цифра.

"В законопроекте ничего нет о военном сборе 1,5%, который, вероятнее всего также придется платить, поэтому эффективная ставка к уплате получается 10,5% или 6,5% соответственно", – считает она.

Партнер ЮК "Наказ" Арсений Салалайко считает, что амнистия позволит олигархам сравнительно недорого отбелить свои деньги.

"Не знаю сработает ли амнистия, но уверен, что это очень неплохой и не дорогой способ отбелить некоторую сумму наличных денег, чтобы в будущем спокойно официально покупать недвижимость, автомобили, положить большой депозит и т.д.", — говорит он.

В свою очередь адвокат Яна Рубчук отмечает, что аналогичная процедура проводилась во многих странах Европы и мира.

"В свое время так называемая налоговая амнистия была проведена во многих странах, в том числе Европы. Ее целью в разных случаях было пополнение бюджета, выведение экономики из тени, попытка начать "все с чистого листа" при смене власти. В случае Украины, тут всего понемногу", – говорит Рубчук.

Вместе с тем она уточняет, что неуплата налогов происходила не только из-за нежелания физлица их платить, но и по причине несовершенства законодательства, а потому для некоторых олигархов может быть оптимальным вариант отказаться от амнистии и в случае обнаружения несоответствий идти в суд.

"Для простых граждан, мелких и средних предпринимателей – это хорошая возможность легализовать средства. Но что касается крупного бизнеса – не уверена. Каким образом будут оцениваться эти активы? Не будет ли дешевле не задекларировать такие активы и судиться всю жизнь? На эти вопросы ответов пока нет", - отметила Рубчук.