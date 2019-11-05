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Госбюджет-2020, версия 2.0: рекордная цифра для Минобороны и сокращение расходов на субсидии

Кабмин представил доработанный проект госбюджета на 2020 год

вторник, 5 ноября 2019, 15:04
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Кабмин представил доработанный проект госбюджета на 2020 год Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Премьер-министр Алексей Гончарук во вторник, 5 ноября, презентовал доработанный проект государственного бюджета на 2020 год. Обновленный документ был принят Кабмином в воскресенье, 3 ноября, и вскоре будет опубликован и отправлен на второе чтение в парламенте.

В ходе презентации премьер заявил, что в проект госбюджета заложены много инновационных вещей. Это, по его словам, позволит обеспечить повышение социальных стандартов.

"Апостроф" публикует главные цифры, которые были озвучены во время презентации.

Доходы запланированы на уровне 1 093,7 триллиона гривен.

Расходы - 1 195,3 триллиона гривен.

На обслуживание госдолга Украины в 2020 году будет потрачен 141,5 миллиардов гривен.

Минимальная зарплата вырастет до 4723 гривен.

На выплаты субсидий предусмотрено 47 миллиардов гривен.

Пенсионный фонд в 2020 году получит 173 миллиарда гривен.

Здравоохранение украинцев обойдется бюджету в 113,3 миллиарда гривен.

Образование – 145,1 миллиардов гривен.

На дороги и инфраструктуру выделят 73,7 миллиардов гривен.

Минобороны и МВД получат в 2020 году 117,5 и 93 миллиарда гривен соответственно.

Всего на охрану и безопасность будет выделено 245,8 миллиардов гривен (с учетом средств на Минобороны и МВД).

На сферы культуры и информации будет выделено 9,2 миллиарда гривен.

Затраты на чиновников, в частности, и на Кабмин, планируется снизить на 10%.

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Подробный обзор проекта госбюджета на 2020 год читайте в ближайшее время на "Апострофе".

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