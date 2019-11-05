Кабмин презентовал проект бюджета на 2020 год: полное видео и главные цифры

Во вторник, 5 ноября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук и члены правительства представили проект бюджета на 2020 год.

Соответствующее видео доступно в YouTube.

По словам Гончарука, в проект госбюджета заложено много инновационных вещей, что позволит повышать социальные стандарты для людей.

"Высшая ценность государства - социальный капитал, люди со всеми их достижениями. Именно поэтому мы заложили в бюджет следующего года развитие стратегически важных направлений для людей. Одно из них - медицина", - подчеркнул он.

В ходе презентации бюджета стало известно, что сумму расходов на выплату льгот и жилищных субсидий решили сохранить на уровне 48 млрд грн, что 7 млрд грн меньше, чем в 2019 году.

Также правительство изменило прогноз по курсу доллара - средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн за доллар, уверены в Кабмине.

В целом в проект государственного бюджета на 2020 год на деятельность органов власти заложили на 10% меньше средств, чем в нынешнем году.

Главные показатели бюджета на 2020 год:

Как сообщал "Апостроф", на 2020 год запланированы доходы бюджета в размере 1,08 трлн грн, расходы - 1,17 трлн грн. Инфляция - на уровне 6% против 7,4% в 2019 году.