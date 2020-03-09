"Черный понедельник" на рынке нефти: кому нужна новая война и как она "убьет" Россию

В понедельник, 9 марта, стоимость барреля нефти Brent на открытии торгов Лондонской биржи ICE упала на 30% - до 31 доллара. Причиной таких изменений на рынке стало начало нефтяной войны между Саудовской Аравией и Россией, из-за отказа последней подписывать сделку с ОПЕК+. "Апостроф" рассказывает все, что известно о начале новой нефтяной войны и ее последствиях.

В пятницу, 6 марта, представитель Москвы на переговорах в Вене отказался не только от предложенного Саудовской Аравией плана по сокращению добычи нефти, но и от поддержки предыдущего соглашения, позволяющего управлять мировыми ценами на нефть с 2016 года.

В ответ Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки и снизить цены на черное золото. Изменения произойдут уже в апреле - с нынешних 9,7 млн б/с добыча увеличится до более 10 млн б/с, а если потребуется - выше 12 млн б/с. Кроме того, Эр-Рияд 7 марта сделал скидку для всех покупателей на некоторые виды сырой нефти - составит она 6-8 долларов за баррель.

По мнению источников The Wall Street Journal, это сделано ради того, чтоб России было сложнее продавать свою нефть в Европе и ей пришлось вернуться за стол переговоров по сделке ОПЕК+.

"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

В итоге цены на нефть на открытии понедельничных торгов обрушились, падение оказалось крупнейшим со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Вслед за нефтью начали падать мировые рынки и обрушился рубль

Кроме этого, резко упали акции американских компаний, занимающихся добычей сланцевой нефти - инвесторы опасаются, что в связи с низкими ценами им придется сократить производство из-за нерентабельности.

Падение цен на нефть также произошло на финансовых рынках. Фьючерсы на акции США резко упали, как и нефтяные валюты, включительно с норвежской кроной и мексиканским песо, в то время как японская иена и золото подскочили. Теперь, как считают эксперты, опрошенные Bloomberg, цены на рынке могут обвалиться еще ниже.

"Мы, вероятно, увидим самые низкие цены на нефть за последние 20 лет в следующем квартале", - сказал Роджер Диван, аналитик по нефти из IHS Markit Ltd., имея в виду, что цена может упасть ниже 20 долларов за баррель.

Биржи в Европе тоже упали, в частности, немецкий индекс DAX снизился на 8,09%, а французский CAC 40 - на 6,31%. Одновременно с этим итальянский FTSE MIB упал на 4,95%, а Stoxx Europe 600 - на 6,48%. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 - 8,54%.

Цена нефти является один из главных показателей для российской экономики, от которой сильно зависит рубль. В результате падения стоимости "черного золота" доллар обновил максимум с марта 2016 года, евро подскочил до 82,2 рубля, побив максимумом с февраля 2016-го. Центральный банк России объявил, что не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в течение 30 дней. Упали и ценные бумаги.

Аналитики Fitch заявили, что в России в связи с разворачивающимся глобальным кризисом на нефтяном и валютном рынках не исключена девальвация и дефицит бюджета.

Накануне профессор Школы финансов НИУ ВШЭ Иван Родионов заявил, что обвал цен на нефть приведет к падению рубля и росту инфляции в России как в 2015-2016 годах.

"Если [цена нефти] упадет до $35 [за баррель], вполне возможно, что [курс доллара] будет за 80, под 100 рублей. Основная задача здесь простая - наполнить людей пустыми рублями. Существенная доля продуктов ежедневного потребления - это импорт. Все социальные обязательства будут выполнены, но рубль при этом на треть, на половину упадет. Будет повторение 2015-2016 годов: рост цен в магазинах при фиксированных или даже немного растущих существенно ниже инфляции доходах населения", - отметил он.