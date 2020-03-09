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"Черный" понедельник для России: рекордное падение цен на нефть обвалило рубль

понедельник, 09 марта 2020, 08:53
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По России нанесла удар ситуация с падением цен на нефть после разрыва сделки РФ с ОПЕК.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на CNN.

9 марта стоимость барреля Brent на открытии торгов Лондонской биржи ICE упала на 30% до 31 доллара. Такое падение стало худшим с 1991 года, когда США начали операцию "Буря в пустыне".

Все это произошло потому, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти и снизить цены на черное золото. Причиной стал отказ России согласовывать новую сделку по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК.

По информации агентства Bloomberg, Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки. Изменения произойдут уже в апреле – с нынешних 9,7 млн б/с добыча увеличится до более 10 млн б/с, а если потребуется – выше 12 млн б/с. Фактически, это означает начало нефтяной войны.

Помимо этого, Эр-Рияд 7 марта сделал скидку для всех покупателей на некоторые виды сырой нефти – составит она 6-8 долларов за баррель.

Как сообщает The Wall Street Journal, 7 марта вечером руководство Saudi Aramco уведомило покупателей о том, что с апреля компания снижает стоимость на поставки сырья в США – на $7 за баррель, в страны Северной Европы - на $8, в страны Восточной и Юго-Восточной Азии – на $6.

Источники изданий считают, что это сделано ради того, чтоб России было сложнее продавать свою нефть в Европе и ей пришлось вернуться за стол переговоров по сделке ОПЕК+. Это привело и к тому, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 на лондонской бирже ICE снизилась до $31,02, а цена на апрельский фьючерс марки WTI опустилась на 27,1% – до $32,48 за баррель.

Отмечают, что 6 марта министры нефти ОПЕК и стран, которые не входят в картель (в том числе Россия, Казахстан и Азербайджан) не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи нефти. Россия не согласилась на предложение сократить производство из-за эпидемии коронавируса и предлагала оставить сделку, как есть (сейчас добыча сокращается на 1,7 млн барр/сутки). Саудовская Аравия была против и предложила увеличить сокращение до 1,5 млн барр/сутки, но Россия отказалась.

Как сообщал "Апостроф", известный российский художник Сергей Елкин забавными карикатурами отреагировал на падание российского рубля.

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