Глобальный кризис и "смерть" бюджета: чем обернется для России падение рубля

В понедельник, 9 марта, в России рекордно рухнул рубль,доллар взлетел до 73 рублей в результате падения цены барреля нефти Brent на открытии торгов Лондонской биржи ICE на 30% до 31 доллара.

Об этом сообщает CNN.

Причиной таких изменений на рынке стало начало нефтяной войны между Саудовской Аравией и Россией, из-за отказа последней подписывать сделку с ОПЕК+.

Доллар обновил максимум с марта 2016 года, евро подскочил до 82,2 рубля, побив максимумом с февраля 2016-го. Центральный банк России объявил, что не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в течение 30 дней.

"Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", - говорится в заявлении.

Уточняется, что запрет распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году.

В Центральном банке добавили, что решение о возобновлении операций с иностранной валютой в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

Аналитики Fitch заявили, что в России в связи с разворачивающимся глобальным кризисом на нефтяном и валютном рынках не исключены девальвация и дефицит бюджета.

Накануне профессор Школы финансов НИУ ВШЭ Иван Родионов заявил, что обвал цен на нефть приведет к падению рубля и росту инфляции в России как в 2015-2016 годах.

"Если [цена нефти] упадет до $35 [за баррель], вполне возможно, что [курс доллара] будет за 80, под 100 рублей. Основная задача здесь простая - наполнить людей пустыми рублями. Существенная доля продуктов ежедневного потребления - это импорт. Все социальные обязательства будут выполнены, но рубль при этом на треть, на половину упадет. Будет повторение 2015-2016 годов: рост цен в магазинах при фиксированных или даже немного растущих существенно ниже инфляции доходах населения", - отметил он.

В свою очередь, профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин считает, что ситуация с обвалом нефтяных цен вряд ли будет катастрофичной для банков РФ, но может ударить по их марже.

"Возможно, если цена продержится на таком низком уровне, будет некоторое повышение инфляции, соответственно Центральный банк перестанет снижать ставку, а может даже ее повысит. Но это все пока предположения. Для банков, если Центральный банк пойдет на повышение ставки - это определенный удар по марже, потому что банки кредитовали население по снижающимся ставкам, если же Центральный банк повысит ставки, то, соответственно, им придется повышать ставки по депозитам и, соответственно, будет уменьшаться маржа", - заявил он.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что не ожидает повторения кризисной ситуации 2014 года на фоне нынешнего падения цен на нефть

"Ситуация 2014 года вряд ли повторится, потому что ЦБ уже накопил опыт работы в таких ситуациях и будет реагировать намного быстрее и эффективнее", - подчеркнул он.