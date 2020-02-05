"Черный лебедь" коронавируса: приведет ли смертельная пандемия к мировому кризису

Число жертв коронавируса, выявленного в Китае и расползающегося по всему миру, продолжает увеличиваться. КНР предпринимает беспрецедентные меры по блокированию распространения смертоносного заболевания, но не исключено, что ситуация может выйти из-под контроля. Фактическая изоляция Поднебесной уже привела к замедлению деловой активности в стране, и если в ближайшие месяцы эпидемия не будет остановлена, Китай, а вместе с ним и весь мир, может погрузиться в новую рецессию. "Апостроф" разбирался, насколько обоснованы такие страхи, и чего ждать в связи со всем этим Украине.

Фондовый рынок Китая 3 февраля рухнул на новостях о распространении пандемии коронавируса, которым уже инфицированы более 17 тысяч человек, при этом число жертв заболевания приближается к 400.

Биржи КНР не работали полторы недели в связи с празднованием китайского Нового года (торжества в нынешнем году были менее масштабными из-за вспышки коронавируса). На открытии торгов биржевые индексы обвалились почти на 10%, что стало рекордным падением с 2007 года. На мировых торговых площадках также дешевеет нефть – один из главных индикаторов "самочувствия" глобальной экономики. Если еще неделю назад баррель марки Brent стоил более 60 долларов, то в начале текущей недели – уже 56 долларов. Наблюдается падение цен и на другие сырьевые товары, в частности, металлы.

Мировые рейтинговые агентства и эксперты уже заговорили о том, что нынешняя эпидемия может стать "черным лебедем", который спровоцирует новый мировой финансовый кризис.

Давно ждали

То, что следующий мировой финансовый кризис начнется в Китае, говорили давно. Вот только, как это произойдет и когда, вряд ли кто-то мог сказать наверняка.

По словам руководителя аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александра Паращия, говорить с какой-либо степенью уверенности, что коронавирус станет тем самым "черным лебедем" новой рецессии, мы не можем. "Он на то и "черный лебедь", чтобы появиться неожиданно", - сказал он в комментарии "Апострофу". При этом, добавил эксперт, исключать того, что пандемия станет катализатором финансового кризиса, нельзя, тем более, что предпосылки для такого кризиса наблюдаются уже давно, и все только и ищут триггер, который его запустит.

Исключать того, что пандемия станет катализатором финансового кризиса, нельзяФото: Getty images

В свою очередь, директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин считает, что, возможно, мы уже являемся свидетелями начала нового глобального финансового кризиса. "Торговля (спрос и предложение) начнет снижаться. Китай сократит инвестиционные программы, как внутри страны, так и вовне. Это отразится на всех экономических партнерах Китая, в первую очередь, на США. Отразится это и на долговом рынке, - написал эксперт в Facebook. - Здесь - главное начать, а дальше карточный домик долговых пузырей развивающихся стран и переоцененных публичных компаний быстро начнет сыпаться".

С этим согласен директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров. Эпидемия коронавируса, написал он в социальной сети, может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008 года.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в разговоре с "Апострофом" отметил, что проблемы в экономике Китая наблюдались и раньше. "Нельзя говорить, что это (замедление деловой активности) - следствие только коронавируса, но начало падения мировых цен на нефть смело можно отнести именно к нему", - заявил он. При этом, по его словам, после того как паника, связанная с коронавирусом, спадет, тенденция замедления мирового экономического роста, скорее всего, сохранится.

Коронавирус, безусловно, уже внес коррективы в бизнес-процессы по всему миру. Говорить о том, что будет дальше, пока слишком рано, точнее, об этом можно только гадать. "Но нужно отличать саму болезнь от нагнетания ситуации вокруг нее, - сказал изданию эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян. - Надо понимать, что на рынках всегда присутствует такое понятие, как экономическое настроение, соответственно, инвесторы могут, как испугаться какого-то факта, так и проигнорировать его. Поэтому паника может привести к кризису, а отсутствие паники в кризис не разовьется".

Егор Киян: "Инвесторы могут, как испугаться какого-то факта, так и проигнорировать его@Фото: Getty images

По словам Кияна, уже сейчас доставка большинства товаров из КНР заморожена. "Соответственно, это ограничивает развитие самого Китая. Также это влияет на цепочку поставок в другие страны, которые зависят от китайских товаров, и Украина уже ощущает недостаток товаров из Китая", - считает эксперт.

Не расслабляться

И это - не единственное последствие эпидемии для нашей страны. "То, что уже произошло, и что имеет непосредственное отношение к Украине, - это падение цен на сталь (одна из важных позиций отечественного экспорта). И это уже в ближайшее время может сказаться на нашем торговом балансе (который и без этого неблестящий, - "Апостроф"), на самочувствии некоторых украинских компаний", - говорит Александр Паращий.

Александр Гончаров, в свою очередь, напомнил, что в результате мирового кризиса 2008 года украинская гривна обвалилась на 40%, и тогда много инвесторов ушло с рынков развивающихся стран, остановив большое число международных инвестиционных проектов.

Таким образом, есть риск для отечественной экономики, в частности, для национальной валюты. И, если гривна на протяжении 2019 года укреплялась, то с начала нынешнего года тренд изменился – буквально за месяц курс доллара вырос почти на 2 гривны. И это – даже без учета кризисных явлений мирового масштаба.

Многое будет зависеть от политики украинских властей, в первую очередь, от действий Национального банка Украины, убежден Егор Киян. Если все будет сделано правильно, то резкого обвала гривны ждать не стоит, считает он. "Но, даже, если политика государства будет необдуманной, не думаю, что курс перешагнет порог 30 гривен/доллар", - добавил эксперт

При этом, как ни странно, Украина может извлечь из сложившейся ситуации некоторую пользу. "Все будет зависеть от настроений инвесторов: если они будут готовы переориентироваться на украинские товары (в связи с перебоями в поставках товаров из Китая, - "Апостроф"), то мы можем воспользоваться этим шансом и начать больше экспортировать", - резюмировал Егор Киян.