Экономика на карантине: сколько потеряет Украина из-за коронавируса

Украина из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса ввела по всей стране режим карантина, который коснется, в первую очередь, работы учебных заведений, но также отразится и на других сферах. Прекращается авиасообщение с внешним миром, а границы для иностранцев закрываются. Эти меры существенно ограничат деловую активность, что неминуемо приведет к убыткам на миллиарды, а, возможно, десятки и даже сотни миллиардов гривен. "Апостроф" разбирался, насколько эффективны принимаемые государством ограничительные меры, и что должна сделать власть, чтобы не дать экономике страны сорваться в пропасть.

Кабинет министров Украины с 12 марта ввел на территории всей страны режим карантина из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19. Карантин будет действовать до 3 апреля. Пока. Занятия во всех учебных заведениях прекращены, также запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных и культурных. Это же касается кинопоказов, театральных постановок, а также прочих увеселительных мероприятий.

Распоряжение Кабмина выполнили далеко не все региональные власти – к примеру, мэр Харькова Геннадий Кернес поначалу отказался закрывать учебные заведения на карантин. В некоторых других регионах также саботировались некоторые мероприятия.

Однако после того, как президент Владимир Зеленский 13 марта созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), посвященное ситуации с коронавирусом в стране, стало ясно, что шутки закончились, и распоряжения будут выполняться без вольных толкований.

Решением СНБО, помимо прочего, с 16 марта - пока на две недели - закрывается государственная граница для всех иностранных граждан (кроме тех, кто имеет разрешение на проживание в Украине), а с 17 марта полностью прекращается регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами.

Мало не покажется

Очевидно, что карантин существенно ограничит деловую активность в стране, а, значит, приведет к потерям, прежде всего, в сфере услуг. Так, по оценкам кинопрокатчиков, общие убытки в этой сфере по стране могут составить порядка 50 миллионов гривен в месяц.

Также очевидно, что значительный убыток получат туристические фирмы и авиаперевозчики. Пока цифры своих потерь они не озвучивали, но, вероятно, в скором времени они станут известны.

Несмотря на то, что работу общественного транспорта в Украине пока не ограничивали, потери будут и здесь, поскольку транспортом перестанут пользоваться студенты (школьники тоже, но это не будет настолько ощутимо). Кроме того, Министерство здравоохранения рекомендовало предприятиям по возможности временно перевести сотрудников на удаленную работу, а это значит, что транспортом, особенно в крупных городах, таких как Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Львов будут пользоваться еще меньше людей. Соответственно, сократится количество посетителей кафе, ресторанов и других мест общего пользования. А это, опять-таки, финансовые потери для бизнеса.

Сотрудники государственной охраны проверяют температуру журналисту в Офисе президентаФото: Getty images

"Закрытие торговых центров и мест массового скопления людей, приведет к прямым убыткам в сотни миллионов долларов", - полагает экономист Евгений Невмержицкий. При этом, по его словам, бюджет недополучит налоги. Кроме того, пострадает не только бизнес, но и наемные работники.

Добавим, что доходы многих людей, особенно тех, кто работает в сфере услуг, привязаны к выработке. Также далеко не все работодатели платят своим сотрудникам "белые" зарплаты, а, значит, их "теневая" часть может уменьшиться. Но многие из тех, кто работает, что называется, "в белую" также могут пострадать. Обороты компаний будут снижаться, некоторые из них перестанут выплачивать бонусы работникам, сократят им зарплаты, а кто-то вообще закроется, в результате чего люди останутся без работы. Также в зоне повышенного риска – самозанятые граждане, прежде всего, работающие в сфере услуг, и которые не могут из-за специфики их деятельности работать удаленно - например, парикмахеры, специалисты салонов красоты.

Тем не менее, как ни парадоксально, высокий уровень "тенизации" украинской экономики может смягчить негативные последствия карантина, сказал в разговоре с "Апострофом" инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса.

По его словам, потери от карантина будут, но какими - прогнозировать сейчас крайне сложно. "Гораздо важнее сейчас – как сильно по нам ударят внешние факторы, а не то, что мы сами запретим. Внешние последствия нивелируют все внутренние", - добавил Фурса.

Эту точку зрения разделяют и другие эксперты.

"Если говорить о прямых потерях – сокращение выручки ресторанов, перевозчиков, организаторов мероприятий, то они составят порядка 20 миллиардов гривен в течение одного квартала (если ограничительные меры будут продлены на такой период). Но прямые потери не так страшны, страшнее – косвенные потери, связанные с падением мировой экономики", - сказал в комментарии "Апострофу" эксперт института GROWFORD Алексей Кущ.

По словам директора экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолия Амелина, по итогам 2020 года ВВП Украины может сократиться на 1-1,5% (для сравнения, в 2019 году ВВП, по предварительным данным, вырос на 3,2-3,3%, а в госбюджете-2020 рост ВВП заложен на уровне 3,7% - "Апостроф"). "Но, если правительство представит эффективный план действий, мы сможем пройти этот кризис не так болезненно, как если бы пустили все на самотек", - сказал эксперт изданию.

Автомобили скорой помощи возле инфекционного отделения больницы в центре КиеваФото: Getty images

В поисках стимулов

Но что может сделать власть? По словам Алексея Куща, на фоне застопорившихся переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе финансирования, которая может составить 5,5 миллиарда долларов, Украина могла бы попросить у фонда целевой кредит объемом 1-2 миллиарда долларов на борьбу с последствиями распространения коронавируса. Ведь, как известно, МВФ объявил, что выделит на борьбу с заболеванием 50 миллиардов долларов: "Эти деньги можно направить на стабилизацию системы здравоохранения, техническое переоснащение, закупку оборудования, например, аппаратов вентиляции легких, на финансирование отечественных производителей, что дало бы, помимо прочего, импульс для развития нашего фармацевтического, биотехнологического комплекса. Из этого же займа можно было сформировать целевую помощь социально незащищенным группам населения, тем же пенсионерам (как известно, наибольший процент смертей от коронавируса составляют люди преклонного возраста – "Апостроф").

Перед украинской властью стоит непростая дилемма – с одной стороны, жизнь и здоровье людей должны быть абсолютным приоритетом, но тотальный запрет нанесет оглушительный удар по экономике, а вместе с надвигающейся мировой рецессией эффект может оказаться поистине сокрушительным. Южная Корея, которая еще недавно занимала второе место в мире по количеству заболевших коронавирусом, не вводила драконовские ограничения, сосредоточившись на профилактике, выявлении и лечении заболевания. Это дало результат - количество новых случаев заражения резко сократилось. Именно на это следует направить все силы в Украине.

А для спасения экономики нужно выделить средства для поддержания бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей. По крайней мере, так поступают в странах, в которых заботятся о собственных гражданах.

В частности, государство должно принять меры стимулирующего характера, убежден Анатолий Амелин: "Стимулирование потребления, стимулирование кредитования, создание программ импортозамещения, помощи нашим экспортерам. А главное во время кризиса – сохранение рабочих мест, а в идеале – создание новых".

Кстати, 12 марта Национальный банк Украины (НБУ) в очередной раз снизил учетную ставку - с 11% до 10% годовых. Это должно поддержать отечественную экономику и защитить ее от надвигающейся рецессии. Пока речь о дешевых кредитах не идет, но это, безусловно, верный шаг на пути стимулирования деловой активности в стране.