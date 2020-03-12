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Минздрав призвал переводить украинцев на дистанционную работу из-за коронавируса: что это значит

четверг, 12 марта 2020, 13:16
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Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции в Украине, из-за которой с 12 марта объявлен режим карантина по всей стране, Минздрав рекомендовал предприятиям по возможности отпускать сотрудников на удаленную работу.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга

По его словам, таким образом уменьшится количество людей в общественном транспорте и в закрытых помещениях. Уменьшение контактов между людьми, одновременно находящихся в ограниченном пространстве, по мнению Минздрава, снизит риск заражения коронавирусом.

"По возможности мы даже сейчас рекомендуем, если есть у кого такая возможность - отпускать работников на дистанционную работу", - обратился к работодателям заместитель министра.

Как сообщал "Апостроф", несмотря на введение карантина в Украине в связи с пандемией коронавируса COVID-19, не все области последовали рекомендациям Кабмина.

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