После трех месяцев карантина спасать будет уже нечего - украинский экономист

Введенный в марте карантин в связи с пандемией коронавируса, будет ужесточен. Такое решение принято на заседании Кабинета министров 3 апреля. Эксперт института GROWFORD АЛЕКСЕЙ КУЩ в интервью "Апострофу" рассказал, как новые ограничения отразятся на экономике страны, и сколько продержатся население и бизнес в условиях карантина. По его мнению, две недели карантина уже нанесли экономике огромный ущерб, а спустя три месяца ограничений, спасать что-либо уже не будет смысла.

- Как новые ограничения, вызванные распространением коронавируса, повлияют на состояние украинской экономики?

- На экономику страны карантин, по большому счету, уже оказал шоковое воздействие. Сейчас, что называется, можно "расширить и углУбить", но это уже – как мертвому припарки. Уже произошел шок сокращения платежеспособного спроса, люди покупают самое необходимое, экономят деньги, а у многих деньги заканчиваются.

Основной удар пришелся по сектору услуг, торговле, пассажирским перевозкам, туризму, бизнес испытывает колоссальные логистические проблемы, на внешних рынках падают цены на сырьевые товары. То есть, по большому счету, полный букет мы получили.

- Сколько отечественная экономика продержится в условиях карантина?

- За один месяц карантина мы теряем примерно 120 миллиардов гривен ВВП и примерно 250 миллиардов гривен в виде стоимости товаров и услуг. В среднем, теряем 30-40% месячного ВВП, а, если пересчитать в годовых темпах, то за один месяц потери составляют 2%. То есть за два месяца карантина в годовом измерении получается падание на 4%. Мы ушли в минус, и понятно, что в 2020 году ВВП у нас упадет.

Также до 40% в месяц вырастет отклонение от плановых показателей выполнения бюджета. Естественно, бюджет секвестируют. И, если брать тот бюджет, который был принят на 2020 год, то по доходам от может быть не выполнен на 40-50%. Это уже - развал бюджетной системы.

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То, что сейчас Национальный банк Украины единоразовым платежом перечислил в бюджет 42 миллиарда гривен своей прибыли, говорит о том, что это уже – последнее. Есть еще 2 миллиарда долларов от выигрыша "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже, и, если их продать, то останется либо на коленях просить кредит МВФ, либо включать печатный станок.

Поэтому основной дискурс должен вестись о том, как реанимировать экономику. Какие реанимационные мероприятия, какая реанимационная бригада будет работать. Может это будут не реаниматоры, а гробокопатели.

- Когда, с точки зрения экономики, нужно отменять карантин или, хотя бы, его существенно ослабить?

- Если рассматривать мобилизационные возможности нашей экономики, то это – один месяц. Хотя понятно, что карантин будет, как минимум, два месяца. В течение месяца население и бизнес держатся за счет внутренних резервов и, если бы карантин через месяц закончился, падение нашего ВВП выглядело бы как вырезанный кусок торта. И после этого экономика очень быстро вернулась бы на круги своя.

Если карантин продолжается два месяца, то уже происходят глубокие структурные изменения. Население продает бабушкины кольца, а бизнес – свои активы. Соответственно, после выхода из кризиса такого формата с вырезанного куска торта уже не будет – торт будет раздавлен.

Ну, а после трех месяцев карантина особо и спасать будет нечего. Тогда придется строить что-то абсолютно новое.