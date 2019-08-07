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IBAN вместо банковского счета: что это и в чем польза для украинцев

IBAN сделает жизнь украинцев проще

Дмитрий Иванческул среда, 7 августа 2019, 10:35
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IBAN сделает жизнь украинцев проще Getty Images

В Украине с 5 августа стартовало введение международного номера банковского счета - International Bank Account Number. Скорочено - IBAN.

Таким образом, все новые счета банки будут открывать уже в соответствии с требованиями стандарта IBAN. В то же время, действующие номера счетов будут изменены под стандарт IBAN с сохранением действующего номера аналитического учета.

Уже с 1 ноября использование международного номера банковского счета станет обязательным.

"Апостроф" рассказывает, что такое IBAN и в чем выгода для Украины и украинцев.

Что за IBAN и откуда он пришел

IBAN или International Bank Account Number - международный номер банковского счета, стандартизированный к условиям ISO и Европейского комитета по банковским стандартам ECBS.

Он был создан для стандартизации межбанковских расчетов между странами ЕС. Впоследствии сервис стал использоваться и в других странах мира.

Польза IBAN состоит в том, что он позволяет существенно уменьшить стоимость межбанковских платежей между странами ЕС. Вместе с тем, перевести через IBAN можно до 50 000 евро.

Официальным регистратором стандарта IBAN с 2007 года стала компания SWIFT.

Как выглядит код IBAN

В Украине международный номер банковского счета будет иметь длину 29 символов (буквы и цифры). В мире - до 34 символов.

Как формируется код: первые 10 символов - код Украины (UA), контрольное число и код банка (МФО).

Далее следуют еще 19 символов: пять нулей и 14 символов, которые и являются номером банковского счета.

В чем польза для Украины

Прежде всего, IBAN гармонизирует платежное пространство Украины и ЕС. Кроме того, позволит качественно модернизировать систему электронных платежей Национального банка Украины.

IBAN, который заменит МФО и номер счета, упростит оформление расчетных документов.

Благодаря IBAN плательщика/получателя средств, а также банковское учреждение можно будет идентифицировать всего по одному коду. Это же позволит избежать досадных ошибок при вводе реквизитов.

В дальнейшем НБУ намерен разрешить в Украине осуществление платежей с помощью QR-кодов, которые будут содержать информацию о IBAN.

Когда все заработает окончательно

Переходный период продлится до 31 октября. Уже с 1 ноября применения IBAN станет обязательным условием. Это будет касаться как переводов в гривне, так и в валюте.

Ожидается, что банки проведут замену реквизитов автоматически.

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