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В Украине изменят номера всех банковских счетов: что нужно знать

понедельник, 05 августа 2019, 11:58
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С понедельника, 5 августа, в Украине стартует введение международного номера банковского счета (International Bank Account Number, IBAN).

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"С 5 августа 2019 года новые счета клиентам банки будут открывать в соответствии с требованиями стандарта IBAN. В то же время действующие номера счетов банки будут менять в соответствии с требованиями этого стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета", – говорится в сообщении.

Также там отметили, что с 1 ноября использование международного номера банковского счета станет обязательным. До 31 октября будет продолжаться переходный период.

"То есть все переводы с 1 ноября 2019 года будут осуществляться только с использованием IBAN", – подчеркнули в НБУ.

Напомним, как сообщал "Апостроф", с 3 июня 2019 года вступило в силу постановление Национального банка Украины, которым меняются правила введения кассовых операций для украинских банков.

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