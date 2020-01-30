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Стабильность банковского сектора Украины: в зоне риска госбанки

Украинские банки должны больше кредитовать экономику

Алексей Кущ, финансовый аналитик четверг, 30 января 2020, 16:01
Украинские банки должны больше кредитовать экономику Фото: Getty images

Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) обнародовал данные своего исследования, в котором оценивалось финансовое здоровье украинских банков по итогам 2019 года. Эксперт института GROWFORD АЛЕКСЕЙ КУЩ по просьбе "Апострофа" обозначил основные риски, с которыми может столкнуться отечественный банковский сектор в ближайшей перспективе.

На недавней презентации стратегии и развития банковской системы, которую проводил Национальный банк Украины, говорилось о том, что украинский банковский сектор сейчас наиболее надежный за все годы независимости. В 2019 году банки получили рекордную прибыль. В то же время, если мы рассмотрим такой показатель как отношение чистых кредитов субъектам хозяйствования к ВВП, то, если до 2008 года оно было на уровне 70%, после кризиса 2008 года сократилось до 60%, в 2013 году, накануне кризиса двух последующих лет, - оно было на уровне 42%, то сейчас чистые кредиты к ВВП сократились до 12%. Еще один коэффициент проникновения – отношение депозитов физических лиц к ВВП – в 2013 году оно составляло 29%, а сейчас – 14%. То есть в 2013 году средства физлиц были значительно меньше кредитов, а сейчас их даже несколько больше.

Таким образом, мы можем говорить о том, что банки не выполняют свою функцию по кредитованию экономики, то есть экономика работает без так называемого эффекта кредитного плеча. А потому отсутствует кредитный импульс роста ВВП.

Сегодня банки направляют свободную ликвидность на покупку либо облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), либо депозитных сертификатов Нацбанка. Эти деньги можно рассматривать как кредитный источник, то есть средства, которые могут пойти в реальный сектор экономики. Но для этого нужно разблокировать кредитно-инвестиционные каналы.

Если говорить о ситуации вокруг "ПриватБанка", она сейчас неоднозначна. "ПриватБанк" – как мина замедленного действия, где таймер заведен на судебное заседание (заседание Большой палаты Верховного суда Украины по делу "ПриватБанка" должно состояться 31 января, – "Апостроф"). При этом на ситуацию с "ПриватБанком" нужно смотреть шире – как на проблему всех государственных банков. Поскольку, в случае раскручивания нового мирового финансового кризиса, в Украине он будет реализован, в первую очередь, в сегменте госбанков. Чтобы избежать этого кризиса, нужно понизить удельный вес государственных банков в общей структуре банковской системы, которая сегодня составляет 60%.

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