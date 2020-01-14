Хрупкая защита от Коломойского - позволит ли Верховная Рада вернуть ПриватБанк олигарху

Уже 31 января суд может вернуть олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову крупнейшее финансовое учреждение страны - ПриватБанк. При этом предохранитель в виде законопроекта о запрете денационализации банков, на котором настаивает Международный валютный фонд, скорее всего, не сработает: в Верховной Раде не готовы голосовать за данное решение. Почему так случилось, разбирался "Апостроф".

Верховная Рада решила отложить рассмотрение проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы", который в СМИ окрестили "защитой ПриватБанка от Игоря Коломойского". По информации "Апострофа", к этому вопросу могут вернуться не раньше третьей сессии, которая должна открыться 4 февраля 2020 года. Как рассказал собеседник издания в руководстве фракции "Слуга народа", законопроект вызвал дискуссию внутри депутатского корпуса монобольшинства. В связи с этим, на уровне руководства фракции было принято решение дождаться решения суда по иску бывших акционеров банка.

"Учитывая тот факт, что у Коломойского значительная группа депутатов, ориентированных на него, законопроект решили не трогать до судебного заседания 31 января. Кроме того, в конце 2019 года к руководству Верховной Рады обратился один из государственных правоохранительных органов с предложением перенести рассмотрения документа из финансового комитета в комитет правовой политики. Официально это мотивировано тем, что вопрос касается правовой системы государства. Но мы ведь понимаем, что это связано с тем, что большинство в профильном комитете – это люди, близкие к бывшему бенефициару банка", – говорит собеседник.

Напомним, 11 декабря Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроекта о вопросах функционирования банковской системы. Среди прочего законодательная инициатива предлагает установить запрет для владельцев неплатежеспособных банков получать финансовые учреждения обратно в собственность. 17 декабря документ был передан на рассмотрение в профильный комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

О том, что рассмотрение законопроекта будет затягиваться, стало понятно после того, как начали регистрировать альтернативные документы. 20, 26 и 28 декабря в комитет были переданы еще три альтернативных законопроекта авторства народных депутатов Сергея Минько (группа "За майбутнє"), Игоря Палицы (группа "За майбутнє") и Александра Дубинского ("Слуга народа"). Троицу относят к орбите влияния Коломойского.

"Апостроф" еще на прошлой неделе обратился к председателю комитета Даниилу Гетманцеву ("Слуга народа") с просьбой разъяснить судьбу указанных законопроектов. Однако народный депутат от комментариев воздержался.

Дела судебные

Эпопея с борьбой за ПриватБанк продолжается уже более трех лет. В конце 2016 года стало известно о финансовых проблемах крупнейшего коммерческого банка страны. 18 декабря 2016 года было принято решение о национализации ПриватБанка, а Национальный банк влил в его капитал более 155 млрд гривен. Тем не менее, Игорь Коломойский вместе со своим давним бизнес-компаньоном Геннадием Боголюбовым не отказываются от идеи вернуть финучреждение себе.

По данным реестра судебных решений, в суды поданы сотни исков с обжалованием решения о национализации банка. 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева на основании иска бывших собственников ПриватБанка отменил национализацию финучреждения. Решение было обжаловано государством в Шестом апелляционном административном суде Киева. 19 декабря 2019 года суд должен был вынести свое решение, но в последний момент заседание было перенесено на 31 января 2020 года. Решение должны принять после решения другого суда по иску семьи Суркисов. Те требуют признать недействительной сделку по обмену их вкладов на акции ПриватБанка, состоявшегося в рамках национализации.

В случае, если закон о денационализации государственных банков будет принят и вступит в силу до решения суда, ПриватБанк гарантировано останется в собственности государства. Но это явно не устраивает Коломойского и его соратников, которые готовы сражаться за банк до последнего.

И это при том, что Международный валютный фонд неоднократно указывал Украине, что для получения столь необходимого нам транша финансовой помощи, финучреждение не должно быть возращено бывшим владельцам. В начале января 2020 года представитель Международного валютного фонда в Украине Йост Люнгман отмечал, что правительство Украины должно вернуть средства, вложенные в ПриватБанк после его национализации, а бывшие владельцы банка должны понести ответственность за ущерб государству.

От сессии до сессии

В планах на эту пленарную неделю вопрос законопроекта о денационализации ПриватБанка не стоит. Никто не вспомнил о нем и на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп. Теоретически законопроект может быть включен в повестку дня "с голоса", что вполне отвечает традициям украинского парламента. Но, по словам народных депутатов, шансы, что он будет принят до конца сессии, практически отсутствуют.

Член комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Белькова ("Батькивщина") в комментарии "Апострофу" отметила, что документ должен быть рассмотрен в два чтения, и это займет немало времени.

"Были замечания к правительственному законопроекту, также поданы альтернативные проекты. Все это требует обсуждений. Технически подобные законопроекты нельзя принимать сразу за основу и в целом, поскольку это может иметь негативные последствия для финансово-экономического сектора государства", – сказала Белькова.