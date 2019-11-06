Неужели поборем бедность? Что за бюджет подготовил ЗеКабмин

Правительство Украины обновило проект госбюджета 2020 года ко второму чтению. Многие статьи бюджета, как по доходам, так и по расходам, существенно увеличились по сравнению с финансовой сметой текущего года, однако по некоторым из них, в том числе, крайне важным, повышение получилось довольно скромным. "Апостроф" выяснял, чего ждать украинцам в следующем году.

Не повышать налоги и сокращать дефицит - это, пожалуй, главный принцип, которым руководствовался Кабинет министров при подготовке проекта бюджета на 2020 год ко второму чтению. Основные положения документа были представлены Кабмином 5 ноября. Как заявил во время презентации премьер-министр Алексей Гончарук, каждая третья бюджетная гривна будет направлена на погашение и обслуживание государственного долга страны, а потому задача правительства – максимально сократить налоговую нагрузку. "Мы не будем наращивать долги", - сказал он.

При этом речь не идет о сокращении расходов на социальные статьи бюджета – правительство обещает соцзащиту всем гражданам, которые в ней нуждаются. Также долговая нагрузка не будет возложена на плечи бизнеса, а потому налоги в следующем году повышать не планируется.

В правительстве заверяют, что не пострадает и обороноспособность Украины – на оборону и безопасность в следующем году выделят рекордную сумму в 245,8 миллиарда гривен или 5,45% ВВП.

Но экономить придется, и главной "жертвой" здесь, по словам премьера, станет сам Кабинет министров, так как на чиновничий аппарат расходы в следующем году сократятся на 10%. "Хотелось бы сразу на 50% сократить, но пока это невозможно по целому ряду причин", - сказал Алексей Гончарук.

Все на борьбу с бедностью

А еще правительство хочет, чтобы в стране не было бедных. Цель - в течение трех-пяти лет покончить с "эпохой бедности", то есть чтобы доходы людей были не меньше, чем "реальный прожиточный минимум". Как известно, в проекте бюджета, который был представлен к первому чтению в сентябре, содержалась ремарка о том, что Кабинету министров необходимо найти способы увеличить размер прожиточного минимума до более чем 4000 гривен. Однако к этому будут идти постепенно.

И первое, что планируется сделать, - это "отвязать" прожиточный минимум от "огромного количества разных платежей, штрафов, зарплат". То есть судя по всему, размер прожиточного минимума в бюджете до 4000 поднимать не будут, и на конец 2020 года он, как и планировалось раньше, составит 2189 гривен.

По оценкам Кабмина, в Украине сегодня порядка 10 миллионов человек нуждаются в социальной защите. Речь идет примерно о каждом четвертом украинце (точных данных о численности населения Украины на сегодня нет, а перепись населения в лучшем случае пройдет в 2020 году - при этом многие эксперты считают, что данные статистики о том, что нас 42 миллиона, не отвечают действительности, и на самом деле, реальное количество проживающих в стране меньше).

"В следующем году пенсии вырастут, но, к сожалению, не сильно", - сказал премьер. Всего в бюджете на них предусмотрено 173 миллиарда гривен, включая индексацию.

А вот тем, кому за 80, повезет больше - им подкинут по 670 гривен ежемесячно. Как будет осуществляться выплата - приплюсуется к пенсии или пойдет отдельным платежом - пока непонятно.

Кому за 80, повезет больше - им подкинут по 670 гривен ежемесячно Фото: pixabay.com

И еще вопрос - не повлияет ли это на размер жилищной субсидии, которую такие люди наверняка получают?

Кстати, по поводу субсидий - в правительстве заверяют, что все нуждающиеся их получат. В проекте бюджета-2020 на субсидии заложено 47,6 миллиарда гривен. По сравнению с документом, подготовленным к первому чтению, эта сумма не изменилась. Напомним, на 2019 год бюджетом предусмотрено более 55 миллиардов гривен на эту социальную льготу.

Правительство смотрит не только в прошлое, но и в будущее. Так, планируется дополнительно выделить по 21 тысяче за год (1750 гривен в месяц) денежной помощи молодым учителям. Таких в Кабмине насчитали более 70 тысяч. Планируется сделать такую помощь ежегодной.

Лучше меньше, да лучше

Теперь немного об экономическом развитии - именно оно, по замыслу членов правительства, должно обеспечить доходы бюджета, необходимые для социальных и других выплат.

В конце октября правительство обновило макроэкономический прогноз на 2020 год. В частности, был пересмотрен рост ВВП, однако не до 5-7%, на которые рассчитывает в скором времени выйти Кабмин, а до существенно более скромных 3,7% (по сравнению с 3,3% в первом чтении проекта бюджета). Также изменен курс доллара – он уменьшен с 28,2 гривны до 27 гривен.

Кабмин также определил основные драйверы роста, среди которых, в частности, приватизация, легализация игорного бизнеса, региональное развитие.

Последний включает в себя ремонт и строительство дорог. В целом на инфраструктуру в следующем году направят рекордные 73,7 миллиарда гривен, при этом более половины из этого - 38 миллиардов – как раз на дороги. Также, между прочем, рекордная сумма.

А еще более 1 миллиарда гривен будет выделено на реконструкцию аэропортов (в 2019 году на эти цели дали 200 миллионов гривен, то есть в пять раз меньше), более 3 миллиардов на безопасность дорожного движения (вдвое больше, чем в 2019 году – 1,6 миллиарда гривен).

Также стоит отметить, что впервые в Украине закладываются средства на "раскрытие туристического потенциала" страны (240 миллионов гривен – хотя, в принципе, на эти деньги, похоже, мало что можно раскрыть, особенно в масштабах целой страны) и на "программу мобильности молодежи" (500 миллионов гривен). Как пояснил Алексей Гончарук, многие украинцы всю свою жизнь не выезжают за пределы не только страны, но даже своего района, а мир или хотя бы собственную страну, нужно посмотреть, да и другим рассказать, как оно там.

Впервые в Украине закладываются средства на "раскрытие туристического потенциала" Фото: pixabay.com

Вообще такие слова как "больше", "впервые", "рекордный" применительно к бюджету-2020 звучали на презентации как лейтмотив.

И, пожалуй, еще одно - правительство вместе со всей Украиной уходит в "цифру" - "страна в смартфоне" в действии. По словам Алексея Гончарука, здесь и экономия на лицо, да и "когда все прозрачно, украсть сложнее". Одним словом, сплошная выгода.

Не осталась без внимания вечно живая тема взаимоотношений с Международным валютным фондом (МВФ). По словам Алексея Гончарука, Украина – суверенное государство, а потому ни с кем согласовывать бюджет не должна (что не совсем верно, так как именно реалистичность бюджета является одним из условий выделения нашей стране финансовой помощи со стороны фонда).

При этом премьер опроверг слухи о том, что МВФ заморозил переговоры по новой программе финансирования: "У нас нормальный рабочий процесс с коллегами из МВФ. Слухи о том, что программа (финансирования) заморожена, являются манипуляцией".

Новая модель роста

Насколько плох или хорош представленный бюджет? Представители политических партий (понятно, что речь не идет о "Слуге народа") уже начали документ критиковать. Это и не удивительно, считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера, советник президента Украины Олег Устенко. В комментарии "Апострофу" он высказал мнение, что за этот бюджет правительству придется "повоевать", так как различные политические силы будут требовать увеличения расходов и на социальные нужды, и на образование, и на оборону, и на все остальное (что уже, собственно, и происходит).

При этом эксперт в целом считает, что проект бюджета на сегодня выглядит достаточно сбалансированным.

"У меня более-менее спокойное чувство, потому что, как я вижу, то увеличение, например, по расходной части, идет в диапазоне реального роста, плюс уровень инфляции, плюс дополнительная "дельта", которая, как я понимаю, будет извлечена из предполагаемого прогресса в борьбе с "теневой" экономикой. Если бы этого не было, мы бы должны были видеть прирост по большинству статей в районе 10%, а так мы видим по некоторым статьям более значительный (прирост)", - сказал специалист.

Однако эксперта несколько смущает заявленный прирост по некоторым инфраструктурным статьям на 37%. Устенко настаивает на том, что Украине нужен устойчивый экономический рост, без которого бедность побороть не получится.

"Я считаю, что мы можем ориентироваться на рост 5% и более, но было бы крайне опасно, если бы такой рост заложили в бюджет. Лучше оставаться на консервативной стороне, но при этом делать все возможное, чтобы обеспечить дополнительные доходы госбюджета, заложив механизмы, которые потом позволят их перераспределить", - убежден Устенко.

Но добиться устойчивого роста, да еще и на уровне более 5% в год, крайне сложно при нынешней модели экономики, убежден финансовый эксперт Алексей Кущ.

Добиться устойчивого роста, да еще и на уровне более 5% в год, крайне сложно Фото: Getty Images

"Может ли украинская экономика расти на 7-8%? Может. И мы росли в начале "нулевых", но это уже не повторится при нынешней примитивной сырьевой модели экономики. Поэтому нужно предлагать новые модели экономического роста, и, говоря о бюджете, премьер-министр должен был бы начать с презентации новой модели экономического роста", - сказал Кущ в комментарии "Апострофу".

Эксперт напомнил, что основной статьей расходов бюджета является обслуживание долгов.

"И эта сумма превышает сумму, которая направляется на медицину, науку, инфраструктуру, и сопоставима с тем, что выделяется на образование". При том, что наиболее инновационные страны, такие, как Южная Корея и Германия инвестируют прежде всего, в социальный капитал, а бизнес на базе этого обеспечивает высокие темпы экономического роста.

Алексей Кущ также удивлен некоторым предложениям правительства, отраженными в проекте бюджета. Так, в документе говорится, что большая приватизация должна привлечь в бюджет 6 миллиардов гривен и столько же – малая приватизация.

"Для большой приватизации это слишком мало, а для малой приватизации – слишком много", - считает эксперт. Напомним, в бюджете-2019 доходы от приватизации заложены на уровне 17 миллиардов гривен, но уже очевидно, что этот план выполнен не будет, так как за семь месяцев он был реализован чуть более чем на 2%.

Единственная новация правительства – это легализация игорного бизнеса, которая должна принести доход в казну в размере 3 миллиардов гривен. И в этом направлении работа была проделана по истине титаническая.