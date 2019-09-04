Курс гривны на осень: будет рост доллара, но есть нюансы

Курс гривны, который все лето радовал украинцев постоянным укреплением по отношению к доллару и евро, уже с сентября может изменить тенденцию и обратить свой рост в медленное падение. Впрочем, с таким прогнозом согласны не все эксперты. Часть из них утверждает, что никаких "катаклизмов" для гривны не предвидится, а потому можно смело говорить, что она сохранит достигнутые к концу лета позиции.

"Апостроф" рассказывает, чего ждать от национальной валюты в ближайшее время.

Что было с гривней летом

Несмотря на опасения, что с приходом новой власти в Украине начнется резкое падение гривны, по факту ситуация сложилась обратным образом. Да, можно говорить, что укрепление гривны летом – это сезонное явление, наблюдающееся из года в года. Однако летом 2019 года гривна смогла не просто незначительно укрепиться, но, по отношению к доллару поднялась до уровня, которого не было с июня 2016 года.

Рост по отношению к евро также показал хороший результат. Достигнут уровень июля 2016 года.

Чего ждать от гривны осенью

В вопросе курса на осень мнения экспертов разнятся. Скорее всего, гривню ожидает незначительное падение. Подобный тренд после укрепления летом наблюдается в Украине из года в год. Однако если не будет потрясений на мировом валютном рынке, значительного падения ждать не стоит.

Так, специалист Центра Разумкова Василий Юрчишин связывает будущее ослабление гривны с тем, что осенью Украина должна погасить облигации, выпущенные сроком 6-9 месяцев.

"Поэтому, я думаю, в ближайшее время мы увидим ослабление гривны. Достаточно постепенное, но с определенным ускорением", - говорит Юрчишин.

Под конец года, по его прогнозу, гривна может торговаться к доллару на уровне 27,5-27,9.

Схожего мнения придерживаются аналитики американского банка JP Morgan. Они убеждены, что курс гривны завышен и в ближайшем будущем ожидается его падение. По их данным, до конца осени гривна может просесть до 26,5 за доллар, а к концу года – до 28. При этом, в начале 2020 года тенденция продолжится и гривна может упасть до 29 за доллар.

От такого сценария, по их мнению, Украину может спасти активизация экспорта. Сейчас весь украинский экспорт держится на аграриях и металлургах, тогда как остальные отрасли показывают слабую динамику.

Международный валютный фонд также не дает хороших перспектив гривне. В текущем году, по мнению экспертов фонда, гривна упадет до 28,68 за доллар. Падение гривны, по мнению МВФ, продолжится и в последующие годы - и уже к 2024 году доллар в Украине может стоить без малого 32 гривны.

Опрошенные "Апострофом" эксперты также считают, что осенью гривну ждет падение. Но их прогноз не так критичен.

Максим Пархоменко из "Альпари" признает, что Украину ждет девальвация, однако считает, что она будет незначительной. По его прогнозу, курс к доллару упадет до 26,5 гривен.

В свою очередь Андрей Шевчишин из Forex Club также прогнозирует падение. По его словам, это будет связано с сокращением притока валюты, а также ухудшением ценовой конъюнктуры на аграрную продукцию. Шевчишин уверен, что тенденция будет четко видна уже в начале осени. В сентябре, по его прогнозу, курс будет находиться в диапазоне 25,5-26,5 за доллар.

В то же время, глава управления казначейства Банка "Форвард" Наталия Шишацкая считает, что гривна будет держаться в рамках установленного летом коридора.

"Я не вижу серьезных причин для девальвации гривны: плюс-минус она будет в этом же коридоре", - сказала она.

Главный экономист Альфа Банка Алексей Блинов наоборот не так оптимистичен. Он заявляет, что "нельзя недооценивать любые угрозы", а также предлагает вспомнить 2008 год, когда экономика показывала стабильный рост, после которого произошло глобальное обрушение рынков.

Что может повлиять на курс гривны

Эксперты отмечают несколько факторов, которые могут подтолкнуть гривню как к падению, так и к росту.

выплаты по облигациям;

недостаточная активность экспортеров;

нестабильность на международных рынках;

новый Кабмин и проводимые реформы;

сотрудничество с МВФ.

По материалам "РБК-Украина", "Сегодня", "НВ Бизнес".