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Есть риски: эксперты озвучили прогноз по курсу доллара в сентябре

воскресенье, 01 сентября 2019, 17:01
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Летом 2019 года гривна сохраняла достаточно высокие позиции по отношению к доллару, однако в сентябре эта ситуация скорее всего начнет меняться и гривна будет падать.

Об этом "Сегодня" рассказал специалист Центра Разумкова Василий Юрчишин.

По его словам, укрепление гривны летом было связано с выборами, и связанным с ними заходом в Украину "специфических капиталов", а также с выкупом гривневых облигаций. Первое массовое погашение таких облигаций должно произойти уже в сентябре, и это сразу скажется на курсе гривни.

"Осенью должны начаться первые погашения коротких облигация, 6-9-месячных. Поэтому, я думаю, в ближайшее время мы увидим ослабление гривни. Достаточно постепенное, но с определенным ускорением. А на конец года мы, очевидно, вернемся к тому уровню, который был и в прошлом году – где-то 27,5-27,9 грн за доллар", – говорит Василий Юрчишин.

Другой специалист, руководитель EXANTE Украина Владимир Позний, также считает, что в сентябре доллар начнет расти, хотя пока и не слишком сильно.

"Отметка в 25 гривен на протяжении последних трех лет выступает в качестве значимого уровня, вблизи которого рост украинской валюты теряет силу. Похоже, этот же сценарий произошел в уходящем августе, несмотря на то что гривня стала лидером по приросту к доллару с начала года, прибавляя в какой-то момент более 10%. Вероятно, отскок доллара к гривне продолжится в сентябре и потенциально растянется на несколько месяцев, положив начало росту к верхней границе диапазона последних лет – 28 за доллар. В сентябре, в частности, возможен откат в область 26", – говорит он.

Среди причин, которые могут способствовать ослаблению украинской валюты, Владимир Позний выделяет торговые войны и ослабление валют развивающихся стран.

"Торговые войны подавляют промышленный рост во всем мире, что вызывает сокращение спроса на основное экспортное сырье Украины и тянет за собой ослабление валюты. В дополнение на повестку дня в августе вновь стали просачиваться настораживающие новости из Турции и Аргентины, что вызывало резкое ослабление национальных валют этих стран. Турбулентность валют развивающихся стран часто вызывает негатив для всего блока валют EM, что может стать главной темой сентября", – говорит он.

Напомним, подробнее о курсе гривни в 2019 году читайте также в материале "Апострофа": Коварный август: что будет с гривной в конце эпохи ОВГЗ.

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