Курс доллара на выходные: сколько стоит валюта в праздничные дни

На валютном рынке Украины наблюдаются традиционные "качели" - укрепление гривны сменяется ее ослаблением, иногда достаточно значительным, после чего нацвалюта отыгрывает потери. "Апостроф" разбирался, сколько будет стоить "зеленый" в выходные дни, 12-14 октября.

Курс гривны к доллару продолжает озадачивать украинцев своей непредсказуемостью, находясь, как и раньше, в постоянной "зоне турбулентности".

В сентябре "зеленый" взял курс на плавное снижение, поломав сезонный тренд девальвации национальной валюты, который наблюдался в Украине осенью-зимой в последние несколько лет. Если 10 сентября курс на межбанковском валютном рынке (а именно по результатам межбанка Национальный банк Украины устанавливает официальный курс) еще находился на уровне 25 гривен/доллар, то ближе к концу прошлого месяца он вплотную приблизился к отметке в 24 гривны/доллар. В связи с этим эксперты всерьез заговорили о новой "валютной" реальности, которая вынудила их пересматривать прежние прогнозы.

Такая ситуация, во многом, была обусловлена тем, что в сентябре Министерство финансов активно продавало облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), при этом значительную часть их покупателей составляли так называемые нерезиденты, которые для покупки этих бумаг заводили в страну крупные суммы в валюте, таким образом, сбивая на нее спрос. Укреплению гривны также способствовал рекордный урожай в Украине и, соответственно, его экспорт, приносящий стране инвалюту, и высокие мировые цены на железную руду – еще один ключевой вид экспорта отечественных производителей.

Тем не менее, с конца сентября доллар "пришел в себя" и возобновил столь ожидаемое укрепление. Нацбанк Украины даже был вынужден осуществить интервенции на межбанке, продав за неделю в конце сентября – начале октября 200 миллионов долларов, дабы погасить панику, вызванную, по утверждению регулятора, преимущественно психологическими факторами. И это при том, что до этого НБУ в основном скупал валюту для пополнения своих международных резервов.

Интервенция Нацбанка принесла свои плоды – 2 октября курс опасно приблизился к отметке 25 гривен/доллар, но уже 3 октября откатился к 24,6 гривны/доллар.

В последующие дни курс демонстрировал "качели". 8 октября Минфин снова удачно разместил ОВГЗ и привлек в госбюджет 2,15 миллиарда гривен, что ожидаемо привело к укреплению отечественной валюты, и 10 октября курс опустился до 24,5 гривны/доллар.

Курс доллара к гривне с 1 сентября по 11 октября 2019 года Фото: finance.ua

Однако 11 октября картина несколько изменилась. Межбанк открылся котировками предыдущего дня и в первые минуты торгов даже просел ниже 24,5 гривны/доллар. Но ненадолго – в течение дня валютный курс с незначительными колебаниями сохранял курс на рост, достигнув к вечеру уровней 24,64-24,68 гривны/доллар.

Следует отметить, что Национальный банк устанавливает курс на следующий рабочий, а не календарный день, а украинцев впереди ждут аж три выходных, один из которых - 14 октября, является еще и праздничным (это одновременно Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества). А это значит, что все эти дни формально будет действовать курс, установленный на 11 октября - 24,53 гривны/доллар.

Однако вряд ли он таким останется в обменных пунктах - банки уже в пятницу начали потихоньку поднимать курс, и во многих из них он уверенно перешагнул отметку в 25 гривен/доллар на продаже.

В ближайшие три дня, скорее всего, курс наличного доллара будет находиться на уровне около 25 гривен. Что касается евро, то его курс можно ожидать в районе 27 гривен. Однако стоит помнить, что в выходные дни многие обменники расширяют маржу между курсами покупки и продажи. Особенно это актуально для обособленно расположенных "точек", а также для обменных пунктов в центральной части крупных городов (Киев, Львов и Одесса), которые нацелены на привлечение "легких" денег иностранных туристов.

В целом же, если в ближайшие три дня не произойдет каких-либо форс-мажоров, стабильность на валютном рынке, пусть и с легким трендом на рост курсов доллара и евро, сохранится.