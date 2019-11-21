Гривня рухнет и придется платить землей: чем опасна пирамида ОВГЗ

Украина в 2019 году значительно увеличила объем предложения облигаций внутреннего госзайма, которые пользуются большим спросом у иностранных инвесторов. Нерезидентов привлекает высокая доходность бумаг, которая, хотя и снижается в последнее время, но все еще остается достаточно высокой. Средства, привлекаемые под размещение облигаций, идут на покрытие бюджетного дефицита, однако высокие проценты увеличивают нагрузку на все тот же бюджет. "Апостроф" выяснял, насколько опасным может оказаться сценарий, при котором иностранные инвесторы начнут массово выходить из украинских ОВГЗ.

Министерство финансов на аукционе по продаже облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 19 ноября привлекло в госбюджет 1,32 миллиарда гривен. Доходность по трехмесячным бумагам в среднем составила 13,95%, по однолетним - 13,46%, по двухлетним - 13,5%.

Неделей ранее - 12 ноября - Минфин разместил двухлетние валютные облигации внутреннего госзайма на общую сумму 304,9 миллиона долларов (7,6 миллиарда гривен). Средневзвешенная доходность по этим ОВГЗ составила 4,02% годовых. В тот же день размещались и гривневые ОВГЗ - шестимесячные на 264 миллионов гривен (доходность 14,1%), 12-месячные на 524 миллиона гривен (13,74%) и трехлетние на 2,6 миллиарда гривен (13,07%). Всего в госбюджет было привлечено 10,9 миллиарда гривен.

А 5 ноября за ОВГЗ удалось выручить 3,14 миллиарда гривен. Больше всего было привлечено средств под размещение четырехлетних ОВГЗ – 2,3 миллиарда гривен, доходность по которым составила 13,3% (по однолетним и трехмесячным, соответственно, 14% и 14,35%).

Такова красноречивая статистика продажи ценных бумаг только за последние три недели.

Долг в рассрочку

Продажа облигаций на внутреннем рынке в нынешнем году существенно активизировалась. К примеру, если за весь 2018 год их размещение принесло 65,1 миллиардов гривен, 3,5 миллиарда долларов и 503 миллиона евро, то только в январе-сентябре 2019 года в бюджет было привлечено почти 195 миллиардов гривен, 3,8 миллиарда долларов и 189 миллионов евро.

Проценты по украинским ценным бумагам постепенно снижаются – еще, условно, полгода назад доходность по валютным облигациям составляла порядка 7%, по гривневым – 17-18%, а в некоторых случаях – почти 20%.

"Проценты по украинским ценным бумагам постепенно снижаются"Фото: Getty images

По словам аналитика инвестиционной компании "Альпари" Максима Пархоменко, "каждый год в бюджете на следующий год устанавливается план по привлечению средств", в соответствии с которым Минфин и действует. Так происходит и в этом году.

В комментарии "Апострофу" Пархоменко сказал, что в вопросах долга важен не столько его объем, сколько стоимость обслуживания: "В данный период на нас давят выплаты по долгу, который был рефинансирован в 2015 году. Отдаем мы эти долги сейчас. И в 2020 году будем отдавать долги пятилетней давности, а долги, которые мы наращиваем сейчас, будут выплачиваться в 2023 году".

Для снижения нагрузки на бюджет Минфин выпускает новые бумаги и "ими рефинансирует старый долг, что позволяет не формировать колоссальную нагрузку на бюджет, а растягивать ее во времени". В простом понимании - это рассрочка долга", - пояснил он.

Еще один важный нюанс: долг, по которому идут выплаты сейчас, был номинирован в долларах, а нынешний, в основном, - в гривне. И это – приоритет Минфина, так как внутренним долгом (к тому же, номинированным в национальной валюте) управлять проще, чем внешним.

Дорогое удовольствие

При этом, цена нынешних заимствований все равно остается достаточно высокой.

"Но все оценивается в контексте: за меньшие (проценты) в долг не дают", - подчеркнул руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин.

Если же спрос на украинские бумаги будет сохраняться на сегодняшнем уровне, доходность по ним будет и дальше уменьшаться, а, значит, и нагрузка на бюджет будет снижаться.

"Это было дорогое удовольствие в период после кризиса (2014-2015 годов – "Апостроф"), и это – неизбежная плата государства, которое провело реструктуризацию долга. Новый долг будет привлекаться существенно дешевле", - объяснил Шевчишин.

Но всегда есть риск, что так называемые инвесторы, покупающие украинские облигации, решат из них выйти, или, хотя бы, перестать их активно покупать.

"Мы, на самом деле, это недавно видели – произошло это в конце октября (текущего года), когда спрос на облигации резко упал", - отметил Андрей Шевчишин.

И это мгновенно отразилось на курсе гривны – она сразу же стала терять позиции: курс доллара 23 октября перешагнул через рубеж 25 гривен, а 24 октября достиг уровня 25,15 гривны.

"Этот момент как раз и стал таким перекосом, когда нерезиденты сделали паузу (в покупке украинских бумаг - "Апостроф")", - сказал Шевчишин, добавив, что поводом для этого стал некий негативный информационный фон - в частности, неопределенность вокруг "ПриватБанка", "Украинагейт" в США.

Отделение ПриватБанкаФото: unian

И только с 30 октября курс снова опустился ниже 25 гривен. А по состоянию на сегодня доллар стоит 24,15 грн.

По заветам "МММ"

Однако все может измениться кардинальным образом практически в одночасье.

"Предположим картину, когда тренд меняется, и нерезиденты начинают уходить. Не просто не заводят деньги – когда они перестают заводить, гривна просто падает – а начинают выводить их. Тогда негативное влияние значительно усилится, и гривна резко изменит свое направление (в сторону снижения - "Апостроф")", - предупреждает Андрей Шевчишин.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в свою очередь, рассматривает ситуацию еще более пессимистично. В комментарии "Апострофу" он заявил, что "спекулятивные деньги, которые заходят сюда для покупки ОВГЗ", инвестициями, по сути, не являются.

"Если вы взяли кредит в банке, вы же не говорите, что банк в вас инвестирует? То же самое и с этими портфельными инвесторами", - подчеркнул специалист.

Нынешнюю ситуацию с покупкой облигаций нерезидентами эксперт называет пирамидой.

"Эти портфельные инвесторы покупают облигации под 16% годовых (последние размещения были в среднем под 14%, - "Апостроф"), а, с учетом укрепления гривны выходит все 20%. При том, что Минфин Германии выпустил облигации под 0,2% годовых (отрицательная доходность), мы должны понимать, что это чистого вида финансовая пирамида, которая сильно напоминает "МММ". И эту пирамиду нужно будет потом за счет чего-то погашать. Обычно кредитор, поставленный в жесткие рамки, вынужден продавать имущество заемщика. Как бы не получилось так, чтобы украинские активы, в том числе земля, не стали основой для того, чтобы впоследствии эту пирамиду демпфировать", - резюмировал Пендзин.