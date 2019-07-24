Украина погрязла в долгах: чем это грозит

В ближайшие несколько лет Украина должна будет тратить ежегодно по полмиллиарда гривен на обслуживание своего долга, при этом страна не перестанет брать взаймы, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Расчеты Министерства финансов показывают, что в среднесрочной перспективе в абсолютных цифрах размер украинского госдолга вырастет, при том, что его доля к ВВП должна сократиться. "Апостроф" выяснил, насколько оправданной является политика наращивания государственных заимствований, и не приведет ли она к дефолту.

Министерство финансов Украины 16 июля разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на рекордную сумму 33,29 миллиарда гривен. При этом львиную долю этих бумаг составили валютные ОВГЗ, которые принесли госбюджету более 1 миллиарда долларов (26,15 миллиарда гривен). Бумаги размещались под 6,5% и 7%, что сопоставимо с доходностью украинских евробондов. Что касается гривневых облигаций, то их доходность в среднем была чуть выше 17% годовых.

В 2019 году Украина довольно активно привлекает средства в облигации внутреннего госзайма, что не только обеспечивает поступление средств в госбюджет, но и удерживает гривну в стабильном состоянии. Так, по данным Минфина, в январе-июне было продано ОВГЗ на 185,6 миллиарда гривен (в соответствующий период 2018 года - 84,1 миллиарда гривен), в том числе - на 120,2 миллиарда гривен, 2,2 миллиарда долларов и 200 миллионов евро.

Что касается внешних рынков, то на них в текущем году Украина смогла сделать лишь одно размещение - в июне - на 1 миллиард евро под 6,75% годовых.

Впрочем, в Национальном банке Украины (НБУ) рассчитывают, что до конца года удастся снова разместить евробонды - на 1 миллиард долларов. Также, как заявил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб, в НБУ надеются, что до конца года Украина получит новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), в рамках которой уже в 2019 году стране будет выделен транш на 2 миллиарда долларов. Как известно, МВФ взял паузу в сотрудничестве с Украиной до момента формирования правительства новым составом парламента, который будет избран на выборах 21 июля. По оптимистическому сценарию, новый Кабинет министров будет утвержден в сентябре.

Долг платежом красен

Наращивая госдолг, Украина также погашает сделанные ранее заимствования. Согласно данным Минфина в нынешнем году нашей стране нужно выплатить по госдолгу 483,4 миллиарда гривен (или 17,6 миллиарда долларов). Пиковые выплаты были в мае – порядка 1,8 миллиарда долларов, также "пиковым" в этом плане будет сентябрь – к оплате готовятся 1,7 миллиарда долларов.

В мае выплаты осуществлялись за счет международных резервов, которые в результате этого сократились сразу на 5,5%, до 19,4 миллиарда долларов. Впрочем, в июне потери были отыграны с лихвой – за этот месяц они выросли на 6,4%, до 20,6 миллиарда долларов. Основными источниками пополнения резервов стали размещение гособлигаций и покупка валюты на межбанковском валютном рынке Нацбанком.

В ближайшие три года, в соответствии с расчетами Минфина, выплаты по госдолгу будут приблизительно на таком же уровне: в 2020 году - 491,5 миллиарда гривен (17,4 миллиарда долларов), в 2021 году - 482,9 миллиарда гривен (16,4 миллиарда долларов), в 2022 году - 481 миллиард гривен (16 миллиардов долларов).

При этом Министерство финансов ставит перед собой – и перед страной – амбициозную цель: сократить госдолг с 51,1% к ВВП в 2019 году до 42,4% к концу 2022 года. Доля госдолга к ВВП постепенно сокращается в последние годы – своего пикового значения 69,2% он достиг в конце 2016 года.

Кстати, в абсолютных цифрах – как в долларах, так и в национальной валюте – госдолг в эти годы, скорее всего, будет расти. Связано это с тем, что, как ожидается, будет увеличиваться и сам ВВП при ежегодном росте на уровне 3-4% (в 2018 году ВВП вырос на 3,3%, а в 2019 году прогнозируется рост около 3%, - "Апостроф").

В плане управления госдолгом одной из целей ставится его наращивание в национальной валюте.

Очевидно, что данные Минфина касаются только прямого государственного долга Украины, поскольку, если рассматривать совокупно собственно госдолг и гарантированный государством долг (что логичнее), то в 2016 году он был на уровне 81%, в 2017 году – около 72%, а в 2018 году – около 63% ВВП.

Наращивая госдолг, Украина также погашает сделанные ранее заимствования Фото:

Кто кому должен

В целом, эксперты, опрошенные "Апострофом", оценивают поставленные ориентиры как вполне приемлемые.

По словам специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергея Фурсы, учитывая, что в последние несколько лет доля украинского госдолга сокращается, ничего невероятного в этом прогнозе нет. "Нужно проводить ту же макроэкономическую политику, которая была и ранее", - сказал он в комментарии изданию.

Аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко назвал целевой показатель Минфина "крайне приемлемым для нашей страны". Вместе с тем, по его мнению, сократить его до указанного уровня будет сложно при отсутствии роста экономики и структурных реформ. "Возможно, путем сильной бюджетной экономии или более существенного роста мы сможем это сделать", - добавил он.

В том, что касается наращивания долга в гривне, то здесь присутствует определенная логика. "Для любого государства гораздо безопаснее иметь долг в национальной валюте - в национальной валюте вы его контролируете", - пояснил Сергей Фурса. В качестве примера он привел Японию, где госдолг превышает 200% ВВП, однако он номинирован в японских йенах, и по большому счету является внутренним долгом на руках у населения.

Максим Пархоменко согласен: "Крайне целесообразно увеличивать его (госдолг) именно в национальной валюте. Это позволит не увеличивать риски в иностранной валюте, поддерживать гривну в краткосрочной перспективе, а за счет инфляции снизить нагрузку по обслуживанию этого долга".

Эксперт также не видит особых рисков в связи с наращиванием госдолга путем размещения ОВГЗ. По его словам, рекордные суммы, привлекаемые от продажи этих бумаг в нынешнем году являются рекордными лишь в сравнении с предыдущим периодом, "когда наш Минфин не проводил таких операций после реструктуризации 2014 года". "При росте нашей экономики и улучшении ситуации на внешних рынках страна должна наращивать объем операций с долгом. Сейчас на рынке мы практически не представлены. Мы просто возвращаем свои позиции", - резюмировал Пархоменко.

Только без глупостей!

Время от времени в украинской (и не только) прессе появляются заявления о том, что страна под грузом долгов вот-вот рухнет. И, конечно же, так или иначе, произносится то самое ужасное слово "дефолт", суть которого есть невозможность выполнять долговые обязательства. Усугубляют ситуацию заявления о том, что дефолт, на самом деле, для Украины - хорошо.

Но насколько такие мрачные предсказания верны, учитывая, кстати, то, что пиковые выплаты по госдолгу предстоят в текущем и будущем годах?

"Пока риска нет, - говорит Сергей Фурса. - Если не будут появляться "черные лебеди" в виде мировых кризисов или глупостей от украинской власти. По его словам, Украине желательно оставаться в программе сотрудничества с МВФ, при этом в нынешнем году получение от него средств уже не столь критично.

Но слишком затягивать паузу в отношениях с фондом все же не стоит. "МВФ является индикатором успешности нашего правительства в процессе выполнения реформ. При паузе в сотрудничестве с ним будут возникать сложности и с госдолгом, но не платежам по нему", - отметил Максим Пархоменко. По его словам, Украине крайне важно добиться получения более высоких рейтингов и подняться с "мусорного" хотя бы до низшего инвестиционного рейтинга, после чего вопрос с долгом будет решаться в значительной степени легче.

В свою очередь, главный эксперт совета НБУ Виталий Шапран считает, что следует сконцентрировать внимание не столько на показателе соотношения госдолга к ВВП, сколько на той нагрузке, которую он и его обслуживание оказывают на государственный бюджет. "До 2022 года обслуживание и погашение госдолга будет обходиться примерно в 500 миллиардов гривен ежегодно, и это - довольно большая нагрузка на бюджет", - сказал он в разговоре с изданием. По словам эксперта, ситуацию спасает то, что часть долга рефинансируется за счет ОВГЗ. Но, добавил Шапран, сейчас происходит замещение льготного финансирования от международных финансово-кредитных организаций на ОВГЗ, которые обходятся дороже, так что без МВФ и западных партнеров мы рискуем тем, что госдолг в обслуживании станет дороже, а рефинансировать старые долги через новые заимствования станет труднее. "Вот поэтому вероятность неплатежей по госдолгу без опеки МВФ и наших западных партнеров будет расти", - резюмировал специалист.



