Украина или интересы одного человека: МВФ согласился помочь Украине при условии

Украина в ближайшее время может получить многомиллиардную помощь от Международного валютного фонда. МВФ готов дать нашей стране деньги, но выдвигает ряд условий. "Апостроф" узнал, что должна сделать наша страна, чтобы получить финансирование.

Украина просит Международный валютный фонд (МВФ) как можно скорее предоставить финансовую помощь в рамках программы, которая так и не была согласована в 2019 году. Ранее украинские власти не спешили выполнять все условия фонда, так как его поддержка была для страны некритична – главное было находиться в программе МВФ, так как это - позитивный сигнал для международных инвесторов.

Однако все изменилось с распространением коронавируса COVID-19. Введенные по всему миру жесткие ограничительные меры "остужают" глобальную экономику, мир погружается в рецессию, которая может оказаться тяжелее кризиса 2008 года. А это значит, что Украина, несмотря на то, что она более подготовлена к кризисным явлениям, чем 12 лет назад, без внешней помощи едва ли справится. Тем более, с конца прошлого года не выполняется бюджет по доходам, что только усугубляет ситуацию.

Поможем, чем сможем

В минувшее воскресенье, 22 марта, состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МВФ Кристалиной Георгиевой. "Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан", - заявил в ходе телефонного разговора Владимир Зеленский. Кристалина Георгиева, в свою очередь, сообщила, что провела "конструктивный разговор" с президентом Зеленским и выразила поддержку Украине, "так как страна сталкивается с огромными вызовами, связанными с COVID-19".

Это официальная часть информации. Неофициальная состоит в том, что МВФ готов предоставить нашей стране помощь. Причем, действительно, речь идет об увеличении ее размера. Если раньше предполагалось, что общая сумма новой программы составит около 5,5 миллиарда долларов, то сейчас предполагается, что она будет на уровне 7 миллиардов долларов.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина ГеоргиеваФото: Getty images

Информацию о помощи со стороны МВФ и увеличении ее размера "Апострофу" подтвердили три независимых друг от друга источника. Один из собеседников издания близок к штаб-квартире фонда в Вашингтоне, два других – к правительству Украины.

Источники говорят, что ожидается еще и выделение дополнительной помощи, которую МВФ пообещал странам в их борьбе с эпидемией коронавируса. Ранее речь шла о том, что коронавирусный транш может составить 500 миллионов долларов, однако позже его сумма была увеличена до 1,4 миллиарда долларов. При этом обсуждается вариант, при котором Украина в рамках борьбы с коронавирусом получит 3 миллиарда долларов. Правда, источники несколько по-разному толкуют эту информацию. Один из них утверждает, что все 3 миллиарда поступят от МВФ, тогда как двое других считают, что в эту сумму будут включены деньги других международных финансовых организаций. В любом случае, ожидается, что общий объем помощи для Украины составит порядка 10 миллиардов долларов.

Не все так просто

Но фонд выдвигает нашей стране несколько условий. Одно из них является, скорее, формальностью, говорит один из собеседников "Апострофа". Это – утверждение Верховной Радой новой программы Кабинета министров во главе с премьером Денисом Шмыгалем - ведь переговоры с МВФ по программе финансирования велись с прежним правительством, которое возглавлял Алексей Гончарук.

Второе условие более сложное. Речь идет о законопроекте, который призван сделать невозможным возвращение национализированных банков их прежним владельцам. Этот документ также известен как "антиколомойский" законопроект, так как бывший совладелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский через суд добивается его возвращения под свой контроль или крупной компенсации за него – ориентировочно, 2 миллиарда долларов.

Ранее МВФ также требовал от Украины принятия закона о рынке земли, но сейчас не настаивает на этом. По крайней мере, для получения нынешнего финансирования.

Алексей Гончарук радуется принятию закона о рынке земли в первом чтенииФото: УНИАН

Технически весь процесс принятия решений в Раде должен занять не более недели, говорят источники. Однако в реальности все гораздо сложнее. Связано это с тем, что, как ранее писал "Апостроф", Игорь Коломойский всячески блокирует принятие законопроекта по "ПриватБанку".

Ранее Владимир Зеленский высказывался в пользу принятия этого законопроекта. В Офисе президента утверждают, что не оставляют надежд, что закон все-таки будет принят.

Сегодня в буквальном смысле на кон поставлена судьба страны. Если многострадальный закон будет принят, Украина получит многомиллиардную помощь, и это поможет ей минимизировать потери от вызванного коронавирусом кризиса. Если приоритет будет отдан интересам одного человека, пусть и очень влиятельного, страну ожидает сползание в рецессию и неизбежное обнищание населения, а также, вполне возможно, дефолт. Впрочем, это как раз то, к чему призывает Игорь Коломойский.