Коронавирус или Коломойский: чего боятся "слуги народа"

Приняв законопроект о противодействии коронавирусу и рассмотрев ряд кадровых вопросов, Верховная Рада так и не смогла дойти до ключевого документа о рынке земли. Почему так произошло, и причем здесь олигарх Игорь Коломойский, читайте в материале "Апострофа".

Нервозная Рада

Призрак коронавируса незримо витал над правительственным кварталом. На подходах к Верховной Раде депутатов и журналистов встретил немногочисленный митинг "борцов за землю", а также представителей "Национального корпуса", одетых в маски и защитные экипировки по последней карантинной моде.

"Не дадим продать украинскую землю. Спасибо, что даже в такое непростое время отстаиваете свои права", - кричит в толпе какая-то женщина-активистка. Накануне вечером появилась информация о том, что "под шумок" Верховная Рада планирует проголосовать заодно и за открытие рынка земли. Поэтому под парламентом и собрался небольшой, но достаточно шумный митинг.

Чтобы попасть в само здание парламента теперь нужно пройти несколько уровней защиты: вначале и у журналистов, и у депутатов проверяют температуру. Если выше нормы – под купол не пустят. Дальше проверяли наличие масок, причем, депутатам маски выдают на входе, а вот журналисты, согласно новым распоряжениям, должны приносить с собой свои. После прохождения всех этапов проверки прессу все-таки пропустили, но не в кулуары, где ходят нардепы и их помощники, только на третий этаж, где к ним изредка забредали на брифинг народные депутаты. Кое-кто, вооружившись масками. В целом, атмосфера Рады была гнетущей: ранее шумные коридоры – пустовали, охрана – невеселая и в масках, что лишь добавляло всему происходящему нездоровой "карантинной" нервозности.

Накануне спикер Дмитрий Разумков сообщил, что некоторые депутаты себя плохо чувствуют и на заседание Верховной Рады не придут. Впрочем, неофициально в парламенте рассказывали, что некоторые депутаты хоть и чувствовали недомогание, но под купол все-таки пришли.

Штрафовать из-за коронавируса

Внеочередная сессия Верховной Рады, открывшись в 8 утра, сразу занялась рассмотрением законопроекта № 3219 по противодействию коронавирусу. В данном документе прописана возможность работы из дому, а также предоставление права владельцам менять режимы работы их компаний. Кроме того, депутаты предусмотрели достаточно чувствительные штрафы за нарушения карантина – от 17 до 34 тыс гривен для обычных граждан и 34-170 тысяч гривен для должностных лиц. Нарушение санитарных норм будет караться штрафом в размере 17-51 тысяч гривен или арестом на срок до шести месяцев. "Человек предупрежден, мы знаем, что он заболел, у нас есть справка в электронной системе и есть информация что это больной человек, и мы его встречаем в метро, где он подвергает опасности людей в метро или в магазине, или просто так. Вот за это наступает административная ответственность и он должен быть оштрафован. Это если первый раз, а если второй, то там – более жесткое наказание", - пояснил "Апострофу" глава профильного комитета Михаил Радуцкий.

Нарушители карантина будут оштрафованыФото: Getty images

Не забыли депутаты и о медиках. Кабмину также поручено в недельный срок установить дополнительные доплаты до 200 процентов к зарплате медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации заболевания. Впрочем, по словам депутатов, некоторые нормы еще будут дорабатываться с учетом новых обстоятельств.

Кадры решают

После "коронавирусных законопроектов", как окрестили документы в кулуарах парламента, депутаты перешли к кадровым вопросам. Хотя депутаты из оппозиционных фракций настаивали на том, что, согласно регламенту, они не могут идти на второе внеочередное заседание Верховной Рады подряд, но большинство уже было не остановить. Как ранее писал "Апостроф", президент после длительных раздумий решил назначить новым генеральным прокурором Ирину Венедиктову, которая на этот момент два месяца исполняла обязанности главы Государственного бюро расследований.

Комитет по правоохранительной деятельности прямо в коридоре Верховной Рады собрал заседание, на котором одобрил кандидатуру Ирины Венедиктовой, которая до этого занимала должность и.о. главы Государственного бюро расследований. Представлял кандидатуру Венедиктовой лично президент. "Убежден, что профессиональные и моральные качества кандидата дадут возможность обеспечить стабильную и слаженную работу органов прокуратуры, искоренение коррупции и эффективное расследование громких уголовных дел", - сказал Зеленский с трибуны парламента. После чего отвечать на вопросы вышла уже сама Венедиктова. "Я обещаю не продавать дела и не сливать их", - сказала с трибуны Венедиктова, которая еще недавно с этого же места критиковала предыдущего генпрокурора Руслана Рябошапку. Тот, по ее мнению, на своей должности занимался тем, что блокировал подозрения и сотрудничество между правоохранительными органами.

На вопросы из зала, о том, стоит ли ждать посадку Петра Порошенко, что будет с амнистией майдановцев, а также правда ли, что, проходя конкурс на должность судьи Верховного суда, она не набрала проходной бал, Венедиктова отвечала лаконично, отметая все претензии. "Там где был грабеж нашего народа – там будут справедливые приговоры", - заявила Венедиктова, тем самым дав понять, что стоит ожидать посадок. Впрочем, не все с ее назначением получилось гладко: монобольшинство во время голосования в очередной раз дало сбой. Если бы не партнеры из депутатской группы "Доверие", а также внефракционные, не бывать Венедиктовой главой Офиса генпрокурора: всего за назначение Венедиктовой проголосовало 269 депутатов, "слуги" дали 224 голоса. После голосования новоиспеченную руководительницу всех прокуроров страны объятиями – несмотря на жесткие рекомендации Минздрава о социальной дистанции – поздравил глава Офиса президента Андрей Ермак, который все это время сидел в президиуме.

По словам народных депутатов, выбор Зеленского пал на Венедиктову, потому что он в ней уверен. "Президент ей доверяет, она с начала кампании с нами, это его кандидатура, потому лично он ее и предложил", - рассказал один из нардепов в "Слуге народа". На вопрос "Апострофа", почему же "слетела" кандидатура Сергея Ионушаса, которого еще недавно рассматривали как основного претендента, нардеп ответил, что все зависело и от воли самого претендента. По словам другого "слуги" не под запись, Ионушас не захотел такой ответственности. А вот у Венедиктовой, говорят нардепы из президентской фракции, "рука не дрогнет" заняться посадками. "Теперь она самая влиятельная женщина в этой стране: она и генпрокурор, и ее человек пока будет и.о в ГБР, ничто не должно связывать руки", - считают в СН.

Генеральный прокурор Ирина ВенедиктоваФото: Getty images

После назначения Венедиктовой, Верховная Рада также назначила министром экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, который ранее работал в крупном бизнесе, в частности, в компании Олега Бахматюка "Укрлендфарминг", а до того в "Сбербанке России". За его назначение проголосовало 243 нардепа. По словам одного из нардепов во фракции СН, Петрашко в правительство позвал премьер-министр Денис Шмыгаль. "Его долго искали, у нас был выбор или назначить "динозавров", или новых с образованием", - рассказал источник "Апострофу". А вот о российском бекграунде в СН стараются не вспоминать. Ни публично, ни offrecords.

Без земли и "Привата"

Наиболее волнующим вопросом, который должен был рассматриваться в "полукарантинной" Верховной Раде являлся многострадальный законопроект по продаже земли. Однако в последний момент его решили отложить. Хоть и ненадолго. "Мы уже нашли юридическую лазейку, как можно сделать так, чтобы рассмотреть этот вопрос и во время внеочередного заседания. Но не рассматривать этот вопрос сегодня – идея Арахамии. Он пришел к президенту и сказал, что сейчас это отнимет у нас политические баллы, люди просто не поймут этого, хотя голоса у нас были даже внутри нашей фракции", - рассказали "Апострофу" в верхушке фракции СН.

И вправду, если бы у Зеленского под шумок решили пропихнуть земельный закон, это было бы воспринято украинским обществом в штыки. Тем более, что согласно последней социологии около 70% граждан Украины выступают против запуска рынка земли. "Нам ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа – За Життя", - "Апостроф") поставила ультиматум, что если мы проводим голосование после внеочередного очередного заседания, то они встают и уходят. Нам такое положение вещей было даже на руку – они бы вышли вместе со всеми своими 600 поправками. Но мы просто решили не "драконить" людей", - комментирует один из нардепов-"слуг".

Еще одна причина отсрочки голосования за закон о земле – то, что принятия этого документа недостаточно, чтобы получить кредит от Международного валютного фонда, который должен составить около 5,5 миллиардов долларов. Дело в том, что помимо рынка земли Верховная Рада, согласно договоренностям с МВФ, должна проголосовать за так называемый "Анти-Коломойский" законопроект – о защите национализированных банков от бывших собственников и "честных и независимых" судов.

"Коломойский всячески блокирует принятие данного законопроекта. И через "слуг", и через другие фракции. По состоянию на сейчас 226 голосов в зале под этот законопроект нет. А значит, нет и кредита МВФ. В случае необходимости, мы всегда сможем собраться на еще одно внеочередное заседание. Но пока что это делать бессмысленно – Коломойский имеет блок-пакет. Сейчас мы просим всех депутатов оставаться в Киеве и работать в режиме боевой готовности, в комитетах", - рассказали "Апострофу" на Банковой. В целом, в Офисе президента отмечают, что вопросы о земле и национализированных банках постараются все-таки протянуть через парламент в течение ближайших двух недель: "Что может произойти, если парламент не проголосует за эти законопроекты? То, о чем так мечтает Коломойский – дефолт"…